Трамп отменил поездку всей делегации США на форум в Давос 4 18.01.2019, 8:05

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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Сообщается, что поездка отменена из-за «шатдауна».

Президент США Дональд Трамп отменил поездку делегации США на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, который должен пройти на следующей неделе. Как говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, поездка отменена из-за частичного закрытия правительства США, сообщает «Голос Америки».

Трамп, участвовавший в прошлогоднем мероприятии в Давосе, намеревался снова поехать в Швейцарию в этом году, однако на минувшей неделе он отменил свою поездку из-за битвы с демократами в Конгрессе вокруг финансирования стены на границе с Мексикой, что и привело к частичному закрытию правительства.

Министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео должны были возглавить делегацию в Давосе в свете отказа от поездки туда Трампа. Однако сегодня стало известно, что Трамп решил отменить поездку всех американских чиновников в Швейцарию.

«Из уважения к 800 000 замечательных американских рабочих, которые не получают заработную плату и чтобы его сотрудники могли оказывать ему необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку всей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария», - говорится в заявлении Сандерса.

Мнучин и Помпео планировали выступить совместно на первом заседании форума 22 января. Предполагалось также, что они совместно устроят ужин для министров иностранных дел и финансов «Большой двадцатки», в ходе которого должны обсуждаться ряд вопросов из сфер национальной безопасности и экономики.

Министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должны были также быть частью делегации.