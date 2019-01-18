На освещение фигур в Минске потратили более миллиона долларов 8 18.01.2019, 8:29

2,711

Фото: ТАСС

Чиновники заявляют, что действовали «экономно».

УП «Мингорсвет» пятый год подряд в промышленных масштабах украшает столицу объемными световыми фигурами. По творческой плодовитости и аппетитам унитарное предприятие может сравниться только со сторонниками бронзовых фигур из горисполкома, сообщает «Белсат».

Скульптуры с освещением массово начали устанавливать накануне 2015 года. Сначала были две конструкции в виде новогодних шаров высотой 8 метров на Октябрьской площади. В 2016 году вблизи «Минск-Арены» установили 7-метровую композицию «Клюшки с шайбой» и арку размерами 4,6 × 4,6 метров напротив ГУМа. В 2017 году «Мингорсвет» создал около футбольного манежа на проспекте Победителей «Мяч» высотой 11 метров, «Трактор» на Партизанском проспекте, «Арфу» вблизи филармонии, «Книгу» возле Национальной библиотеки и «Клоуна» рядом с цирком.

Еще 9 скульптур появились в прошлом году. Руководство ОАО «Мингорсвет» неоднократно выступало в СМИ и гордилось своими шедеврами. Главное достоинство фигур – их экономичность.

«Средняя нагрузка – 1,5-2 кВт на фигуру, максимальная – до 3. Столько примерно потребляет электрочайник или утюг», – утверждали чиновники.

Однако главная интрига – во сколько же обошелся яркий креатив жителям города. Информацию можно найти на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, где публикуются результаты тендеров. Общая сумма составляет около 2,14 миллионов, что эквивалентно миллиону долларов.

Мало того, «Мингорсвет» в текущем году в Минске намерен установить еще 12 новых объемных световых фигур. Столицу украсят паровозом на улице Чкалова, аистами – около камвольного комбината, пожарной машиной – на улице Алешева. Также предусмотрена установка 8 шаров с логотипом II Европейских игр.