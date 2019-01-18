Будут ли платить пенсию белорусам? 24 18.01.2019, 8:59

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Через десять лет в стране будет 50% граждан нетрудоспособного возраста.

40 тысяч человек, или каждого сотого работника – столько потеряет белорусская экономика в этом году, сообщает «Белсат».

Консалтинговая компания «PricewaterhouseCoopers» поместили Беларусь в десятку стран, где рабочая сила сокращается наиболее стремительно в мире. Будет ли кому платить пенсию сегодняшнему поколению белорусов?

Менее половины жителей страны - столько занято в экономике Беларуси. За последнее десятилетие работников стало на 300 тысяч меньше. Белорусы стремительно стареют.

«Будет меньшее количество налогоплательщиков. Надо будет определять, как, с одной стороны, увеличить участие работников на рынке труда, а также каким-то образом привлекать человеческий капитал из других стран», - говорит Мария Акулова, исследовательский центр BEROC.

Если сегодня нетрудоспособный возраст имеет только треть белорусов, то всего через десять лет - будет половина. Как обеспечить пенсию сегодняшним молодым?

«Я ходила в школу и учителя мне говорили: «Мне уже пятьдесят пять, но я все равно буду оставаться работать».

«Я хочу вырастить своих детей, чтобы они позаботились обо мне».

«Рассчитывать на себя и откладывать просто на пенсию. Или сделать так, чтобы государство обязывало работодателя откладывать в специальные пенсионные фонды для каждого работника».

«Сколько моих друзей и знакомых уже за границей! Кто-то работает там, а кто-то даже не собирается возвращаться», - говорят минчане.

400 тысяч - столько белорусов, по мнению экспертов, ездит на работу за границу - преимущественно в Россию. Но уже несколько лет растет поток мигрантов на Запад - в Польшу.

Андрей Елисеев, исследовательский центр EAST:

«В Польше эта цифра может составлять более 100 тысяч человек. Просто мы не имеем реальных статистических данных по всем категориям людей».

Если ничего не делать, число гастарбайтеров перевалит за 600 тысяч. За границу навсегда начнет уезжать молодежь. Проблема старения населения станет еще острее.

Пока что власти только повысили пенсионный возраст. Но не создали ни накопительной пенсионной системы, ни тысяч высокодоходных рабочих мест. Поэтому молодым белорусам остается только посоветовать: старайтесь беречь здоровье, чтобы на пенсию выйти как можно позже.