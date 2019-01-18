Представитель КНДР прибыл в Вашингтон на переговоры с Помпео 18.01.2019, 8:56

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Стороны обсудят второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

17 января в Вашингтон прибыл Ким Ён Чхоль, высокопоставленный северокорейский чиновник и один из ближайших советников Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в четверг сообщило южнокорейское новостное агентство «Йонхап».

По данным ряда южнокорейских и американских изданий, в пятницу в столице США состоятся переговоры между Ким Ён Чхолем и госсекретарем Майком Помпео. Как пишут СМИ, главной темой для обсуждения станет второй саммит с участием Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщает «Йонхап», представитель Пхеньяна прилетел в Вашингтон рейсом из Пекина. Агентство утверждает, что это - первый случай, когда высокопоставленный северокорейский чиновник прибывает в столицу США прямым рейсом без пересадки в других американских городах.

Посланника Пхеньяна в вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса приветствовал Стивен Биган, спецпредставитель по вопросам отношений с КНДР в администрации Трампа. Биган отказался отвечать на вопросы журналистов в аэропорту.

Ким Ён Чхоль является вице-председателем центрального комитета Трудовой партии Кореи. Как пишет «Йонхап», представитель Пхеньяна, возможно, проведет краткую встречу с Трампом и лично передаст ему послание от Ким Чен Ына.

По сведениям Reuters, переговоры между Помпео и Ким Ён Чхолем были первоначально запланированы на ноябрь 2018 года, однако встреча была отменена в последний момент. Ким Ён Чхоль уже посещал Вашингтон в июне прошлого года. Тогда он лично доставил Трампу письмо от Ким Чен Ына. Вскоре после этого в Сингапуре состоялся первый саммит, на котором лидеры США и КНДР обсудили вопросы ядерного разоружения на Корейском полуострове.

Дональд Трамп сообщил 2 января, что он получил от Ким Чен Ына «замечательное» послание. Он добавил, что, вероятно, встретится с лидером КНДР в ближайшем будущем, однако, по словам Трампа, «спешки в этом вопросе нет».

По данным ряда изданий, второй саммит, скорее всего, состоится во Вьетнаме. Власти этой страны поддерживают хорошие отношения как с США, так и с Северной Кореей. Газета Washington Post со ссылкой на несколько хорошо осведомленных источников ранее писала, что саммит может состояться во вьетнамском прибрежном городе Дананг.