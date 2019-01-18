Леонид Судаленко: Надо тянуть «тунеядские» комиссии в суд 7 18.01.2019, 9:53

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Белорусы могут дать бой декрету Лукашенко.

С началом 2019 года по Беларуси начала действовать новая редакция декрета №3 «О содействии занятости населения», более известного как «декрет о тунеядцах».

Специальные комиссии определили категорию людей (около 500 тысяч) «не занятых в экономике». Согласно положениям декрета, не работающие люди должны платить больше за коммунальные услуги.

Юристы в Беларуси считают декрет дискриминационным и нарушающим права человека. «Гомельская весна» поговорила с правовым инспектором профсоюза РЭП Леонидом Судаленко о сути декрета и способах отстаивания своих прав.

Подробности смотрите в видеоматериале.