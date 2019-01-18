Как замминистра по труду заперечил Лукашенко 19 18.01.2019, 9:59

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Андрей Лобович

Фото: bobruisk.ru

Чиновник заявил, что работа – это личный выбор человека.

В интервью БелТА первый замминистра труда и социальной защиты Андрей Лобович сделал любопытное заявление, пишет «Солидарность».

Когда чиновника попросили резюмировать, что компенсировать оплату ЖКУ в полном объеме придется тем, кто скрывают свои реальные доходы, работая нелегально, а также тем, кто не хочет работать, имея для этого возможности, замминистра ответил:

— Верно. Причем никто не говорит о принуждении к труду: каждый волен выбирать, работать ему или нет. Но если бюджет человека позволяет ему ничем не заниматься, почему государство должно, пусть и частично, брать на себя оплату его жилищно-коммунальных услуг? То есть тратить на него деньги честных налогоплательщиков.

Любопытно, что в части высказывания о добровольном характере труда Андрей Лобович фактически повторил слова независимых юристов, настаивающих на том, что «тунеядские» декреты нарушают Конституцию, которая гарантирует белорусам право на труд, но запрещает принудительный.

Вспомним и слова диктатора, который в ноябре 2017-го заявил, что «тех, кто хочет туда-сюда мешковать, и без декрета № 3 заставим работать».