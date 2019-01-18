Два российских Су-34 столкнулись в полете
- 18.01.2019, 10:10
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(обновляется) Истребители-бомбардировщики потерпели крушение на Дальнем Востоке.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов на Дальнем Востоке, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.
"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "ЧП произошло около часа назад".
По данным ТАСС, самолеты столкнулись над Татарским проливом. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что после происшествия один истребитель упал в море, а судьба второго неизвестна.
«Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», — сказал источник.
«С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться, — рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. — После этого в небе наблюдали два парашютных купола».
Собеседник «Интерфакса» также не исключил, что самолеты могли столкнуться в воздухе. По его данным, сейчас одна из версий произошедшего заключается в том, что «пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться».
Источник агентства позже уточнил, что самолеты выполняли плановые полеты с аэропорта Хурба (недалеко от Комсомольска-на-Амуре), когда столкнулись в воздухе. После него один истребитель упал, второй Су-34 приземлился с отказавшим двигателем, уточнил собеседник «Интерфакса».
Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что один из фронтовых бомбардировщиков пропал с радаров, при этом экипаж второго, летевшего рядом, видел два купола парашютов, раскрывшихся после катапультирования. Агентство уточняет, что Су-34 упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем.
Минобороны России позже подтвердило информацию об аварии. В ведомстве сообщили, что самолеты «коснулись друг друга в воздухе», экипажи обоих Су-34 катапультировались. Также уточняется, что самолеты совершали полет без боекомплекта.