Предприниматель: Белорусские вузы выпускают специалистов, неспособных поделить 100 на 2,5 42 18.01.2019, 10:20

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Фото: onliner.by

Это нормально?

Игорь Скорынин — ветеран белорусского бизнеса, бывший ученый и действующий спортсмен. Многодетный отец, «многовнучный» дед и философ, избегающий серьезности. Совладелец нескольких компаний. В интервью onliner.by он рассказал об проблемных моментах белорусского бизнеса и образования:

- Бизнесмены обычно рассказывают про успех, мотивацию, инновации и смелые прорывы. А я вам хочу рассказать историю попроще, самую-самую обычную, повседневную, вчера в одной из наших фирм произошла. Она тоже интересная. Не пойму только, веселая или грустная. Но показательная — точно.

Один наш руководитель подбирает сотрудника на линейную должность. Обязанности не слишком сложные, но требуется трудолюбие, усидчивость и умеренная самостоятельность. При этом работа довольно интересная и с перспективой. Руководитель посчитал, что он может взять на нее толкового выпускника без опыта работы и обучить его в относительно короткий срок.

Приходит симпатичная девушка. Смотрит внимательными глазками. Достает диплом одного из белорусских государственных университетов. Оценки неплохие. Правда, форма обучения — заочная. Специальность — «Экономика и управление предприятием». Все вроде хорошо.

Руководитель в мягкой форме начинает собеседование.

Он спрашивает:

— А какой у вас в университете был любимый предмет?

Девушка задумывается, поднимает брови, делает круглые глаза, водит ими влево, потом вправо и отвечает:

— Маркетинг!

— О, прекрасно! — восклицает руководитель. — А скажите мне, что такое комплекс маркетинга?

Девушка задумывается.

— Нет, — говорит, — не припомню…

— Ну вы же наверняка знаете! — подсказывает руководитель. — Вспомните, там четыре элемента… Четыре «пи»…

Девушка насупливается, выдерживает паузу и говорит:

— Нет, что-то не вспомню…

— Ладно, — продолжает руководитель, — неважно. А как у вас с цифрами?

— Ну, с цифрами — нормально, — пожимает плечами соискательница.

— Сколько будет сто разделить на два с половиной? — спрашивает руководитель.

— Сто разделить на два с половиной? — уточняет девушка.

Тут я перебиваю рассказ и тоже переспрашиваю:

— Вы спросили у нее, сколько будет сто разделить на два с половиной?!

— Да! — отвечает мне опытный руководитель. — Я это часто спрашиваю. Отвечают далеко не все. Самая распространенная ошибка: сорок пять.

— Ладно, — говорю я, слегка офигев, — дальше!

— Я так сразу не сосчитаю… — говорит дипломированный экономист, желающий устроиться на работу.

— А вы не волнуйтесь, — говорит экзаменатор, — вот вам листик и карандаш, поделите в столбик, — и, как хороший преподаватель, выходит из комнаты на пять минут.

Когда он возвращается обратно, девушка беспокойно постукивает карандашом по чистому листу. Она не умеет делить в столбик. Это было давно, в школе, она уже это забыла.

— Хорошо, — говорит руководитель, — а сколько вы хотели бы зарабатывать? Сейчас, через полгода, через год и через три?

Девушка оживляется:

— Ну сейчас, я думаю, рублей семьсот, через полгода — где-то полторы тысячи, через год — две-три, а через три года — примерно четыре… — и внимательно смотрит на потенциального работодателя.

Работодатель впечатлен.

Занавес.

Знаете, я не против молодых людей, парней или девушек, которые не блещут интеллектом, независимо от того, симпатичные они или нет. Они вполне могут быть добрыми и милыми и иметь другие способности или даже таланты, которые позволят им с удовольствием работать там, где им не придется делить сто на два с половиной. И они, бесспорно, имеют право искать работу с зарплатой в несколько тысяч рублей.

Но я категорически против того, чтобы наши вузы давали им дипломы о высшем образовании по специальности «Экономика и управление предприятием».

Сколько у нас таких? Чем они занимаются? Какие расчеты они делают? За что они отвечают? В какой мере они вовлечены в нашу экономику и управление?

Если честно, страшновато. Или это нетипичный пример?