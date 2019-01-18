Предприниматель: Белорусские вузы выпускают специалистов, неспособных поделить 100 на 2,5

Предприниматель: Белорусские вузы выпускают специалистов, неспособных поделить 100 на 2,542
- 18.01.2019, 10:20
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Это нормально?
Игорь Скорынин — ветеран белорусского бизнеса, бывший ученый и действующий спортсмен. Многодетный отец, «многовнучный» дед и философ, избегающий серьезности. Совладелец нескольких компаний. В интервью onliner.by он рассказал об проблемных моментах белорусского бизнеса и образования:
- Бизнесмены обычно рассказывают про успех, мотивацию, инновации и смелые прорывы. А я вам хочу рассказать историю попроще, самую-самую обычную, повседневную, вчера в одной из наших фирм произошла. Она тоже интересная. Не пойму только, веселая или грустная. Но показательная — точно.
Один наш руководитель подбирает сотрудника на линейную должность. Обязанности не слишком сложные, но требуется трудолюбие, усидчивость и умеренная самостоятельность. При этом работа довольно интересная и с перспективой. Руководитель посчитал, что он может взять на нее толкового выпускника без опыта работы и обучить его в относительно короткий срок.
Приходит симпатичная девушка. Смотрит внимательными глазками. Достает диплом одного из белорусских государственных университетов. Оценки неплохие. Правда, форма обучения — заочная. Специальность — «Экономика и управление предприятием». Все вроде хорошо.
Руководитель в мягкой форме начинает собеседование.
Он спрашивает:
— А какой у вас в университете был любимый предмет?
Девушка задумывается, поднимает брови, делает круглые глаза, водит ими влево, потом вправо и отвечает:
— Маркетинг!
— О, прекрасно! — восклицает руководитель. — А скажите мне, что такое комплекс маркетинга?
Девушка задумывается.
— Нет, — говорит, — не припомню…
— Ну вы же наверняка знаете! — подсказывает руководитель. — Вспомните, там четыре элемента… Четыре «пи»…
Девушка насупливается, выдерживает паузу и говорит:
— Нет, что-то не вспомню…
— Ладно, — продолжает руководитель, — неважно. А как у вас с цифрами?
— Ну, с цифрами — нормально, — пожимает плечами соискательница.
— Сколько будет сто разделить на два с половиной? — спрашивает руководитель.
— Сто разделить на два с половиной? — уточняет девушка.
Тут я перебиваю рассказ и тоже переспрашиваю:
— Вы спросили у нее, сколько будет сто разделить на два с половиной?!
— Да! — отвечает мне опытный руководитель. — Я это часто спрашиваю. Отвечают далеко не все. Самая распространенная ошибка: сорок пять.
— Ладно, — говорю я, слегка офигев, — дальше!
— Я так сразу не сосчитаю… — говорит дипломированный экономист, желающий устроиться на работу.
— А вы не волнуйтесь, — говорит экзаменатор, — вот вам листик и карандаш, поделите в столбик, — и, как хороший преподаватель, выходит из комнаты на пять минут.
Когда он возвращается обратно, девушка беспокойно постукивает карандашом по чистому листу. Она не умеет делить в столбик. Это было давно, в школе, она уже это забыла.
— Хорошо, — говорит руководитель, — а сколько вы хотели бы зарабатывать? Сейчас, через полгода, через год и через три?
Девушка оживляется:
— Ну сейчас, я думаю, рублей семьсот, через полгода — где-то полторы тысячи, через год — две-три, а через три года — примерно четыре… — и внимательно смотрит на потенциального работодателя.
Работодатель впечатлен.
Занавес.
Знаете, я не против молодых людей, парней или девушек, которые не блещут интеллектом, независимо от того, симпатичные они или нет. Они вполне могут быть добрыми и милыми и иметь другие способности или даже таланты, которые позволят им с удовольствием работать там, где им не придется делить сто на два с половиной. И они, бесспорно, имеют право искать работу с зарплатой в несколько тысяч рублей.
Но я категорически против того, чтобы наши вузы давали им дипломы о высшем образовании по специальности «Экономика и управление предприятием».
Сколько у нас таких? Чем они занимаются? Какие расчеты они делают? За что они отвечают? В какой мере они вовлечены в нашу экономику и управление?
Если честно, страшновато. Или это нетипичный пример?