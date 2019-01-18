Топ-14 стран, куда можно сбежать от холодов 2 18.01.2019, 10:44

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Фото: shutterstock

Лучший способ восстановить слабеющие от недостатка солнца силы — отправиться на теплое море.

Однако при планировании поездки важно учесть некоторые нюансы, пишет «Вокруг света».

Шри-Ланка

Самый дорогой для перелета на Шри-Ланку месяц — декабрь, когда билеты дорожают на четверть от среднегодовой цены. Зато в январе и феврале можно сэкономить до 10%. При посещении храмов одевайтесь скромно и не делайте скандальных селфи с Буддой: на Шри-Ланке к религии относятся серьезно. Если заметят татуировку с изображением божества, могут депортировать.

Экспресс-инфо по стране

Мальдивы

Выгоднее всего лететь на Мальдивы в феврале: билеты дешевле декабрьских и январских на 20%. Не забывайте, что Мальдивы — страна мусульманская, загорать топлес здесь запрещено. И как бы ни хотелось и ни кололось, забирать домой обломки кораллов тоже нельзя.

Индия

Чтобы не переплатить за билеты в Гоа 72% от их средней стоимости, перенесите поездку с декабря на январь или февраль, когда цены ниже среднегодовых. Всем подряд страшилкам об Индии верить не стоит, но минимальные меры предосторожности на месте не помешают: хорошенько мойте руки и фрукты и не пейте воду из-под крана.

Объединенные Арабские Эмираты

C октября по апрель вода в Персидском заливе на дубайских пляжах прохладней, чем обычно: от +18 до +27 °C. Зато не нужно постоянно прятаться под кондиционерами: температура воздуха колеблется от +23 до +35 °C. За авиабилеты в ОАЭ на декабрь и январь вы заплатите чуть больше средней цены по году, а если полетите в феврале, сэкономите целых 15%.

Таиланд

Лучше ехать на зиму в Таиланд в январе или феврале, когда авиабилеты чуть дешевле средней цены по году. За билеты на декабрь можно переплатить до трети их среднегодовой стоимости. К тому же под Новый год на Самуи и Пхангане периодически штормит: еще слышны отголоски сезона дождей. Зато с января погода — персик: на море штиль, а над головой безоблачное небо.

Бразилия

Если планируете поехать в Бразилию в феврале и заодно попасть на знаменитый карнавал в Рио, покупайте билеты хотя бы за пару месяцев до вылета. Так больше шансов сэкономить до 15% от средней стоимости. Авиабилеты в Бразилию на январь и февраль вы купите по среднегодовой цене, а вот за декабрьский перелет можно переплатить до 57%.

Вьетнам

В декабре в Муйне и Нячанге штормит, купаться опасно. Если вы едете с детьми, не рискуйте и присмотритесь к южным курортам типа острова Фукуок. Или отложите поездку на январь-февраль, так еще и сэкономить удастся: авиабилеты в Хошимин, Ханой или Нячанг под Новый год могут обойтись в 1,5–2 раза дороже, чем перелет во второй половине зимы.

Кения

На кенийских пляжах только две проблемы: сильные отливы до обеда и назойливые торговцы. О первой можно забыть: подумаешь, несколько минут шагать от лежака к океану. А вот со второй справиться сложнее. Если не хотите, чтобы самосы и браслеты вторгались в ваш отдых, выбирайте частные пляжи при отелях.

Куба

Самый дорогой месяц для перелета на Кубу — декабрь: переплатите за билеты 48%. А самый выгодный из зимних — январь: сэкономите 19% от средней цены по году. На Кубе плохо с интернетом, бесплатный Wi-Fi появился только недавно. Но тем, кто хочет на время затаиться в офлайне, все это только на руку.

Филиппины

Авиабилеты на Филиппины лучше брать на январь или февраль: декабрьский перелет обойдется на 51% дороже средней цены билетов по году. Сезон тропических тайфунов на Филиппинах приходится на лето, хотя они могут обрушиться на острова в любое время — даже зимой. Если не хотите попасть в новости, следите за прогнозом погоды.

Остров Хайнань, Китай

Лететь на Хайнань зимой дешевле всего в первой половине января. Целую неделю в январе-феврале китайцы празднуют Новый год. А это значит, что отели переполнены, билетов на самолеты и поезда нет, а на пляжах драгонфруту некуда упасть. В 2019 году китайский Новый год отмечают 5 февраля.

Индонезия

Самый дорогой зимний месяц для поездки на Бали — декабрь с переплатой в 35%. За билеты на январь и февраль вы отдадите всего на 5–9% больше среднего. Еще один важный момент: как бы ни был силен соблазн попробовать магические грибы, помните, что за употребление наркотиков в Индонезии сажают за решетку. К тому же фантастические индонезийские пейзажи меняют сознание безо всяких стимуляторов.

Занзибар, Танзания

Во время отлива на Занзибаре океанское дно обнажается на добрую сотню метров. Собираетесь романтично бродить по берегу — не забудьте о тапочках: в песке остаются морские ежи и острые ракушки.

Мексика

Бронировать дешевые билеты в Мексику лучше всего за полгода до поездки. Не получилось — покупайте не позднее чем за месяц до вылета: накануне отправления рейса переплатите около 25% от средней цены по году. Что касается погоды, не забывайте, что пик сезона ураганов в Мексике приходится на август-октябрь — летом и осенью на безмятежный пляжный отдых рассчитывать не приходится. Так что зима — самое время посетить этот веселый край.