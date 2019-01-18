А живы ли мальчики? 9 18.01.2019, 10:55

5,475

Как сквозь землю провалились, причем вполне возможно - буквально.

Накануне Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил предложение о введении персональных санкций против четырёх человек, являющихся сотрудниками ГРУ, среди них - подозреваемые в попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов, пишет Telegram-канал "Запретное мнение". Тем самым в инфополе вновь всплыли фамилии главных ньюсмейкеров осени 2018, а у нас возник вопрос: "а живы ли мальчики?"

Вопрос вполне логичный, учитывая, что после постановочного циркового представления у Маргариты Симонян, их никто не видел и не слышал. Как сквозь землю провалились, причём вполне возможно - буквально.

Изображать из себя на всю страну геев- для "доблестных" офицеров ГРУ - занятие крайне унизительное, и не зря многие эксперты восприняли это наказанием за провал боевого задания Кремля.

После публичной порки, дабы другим неповадно было, их могли элементарно отправить в расход и утилизировать где-нибудь под Ростовом, по соседству с другими "ушедшими в вечный запас".

Задание провалили, репутацию начальства подмочили, да вдобавок и слишком много знали. С такими вводными данными в современном РФ долго не живут.