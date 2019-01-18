«Доска позора»: примеры белорусского строительного «мастерства» 4 18.01.2019, 11:31

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Удивительные примеры строительных работ, за которые многие пожелали их исполнителям пройти повторно обучающий курс молотком.

Доказано, что аккуратнее всех забивает гвозди тот, кто когда-то получил молотком по пальцу. Это травматичный способ обучения строительному мастерству, но для некоторых он, вероятно, стал единственным хорошо усвоенным уроком. Сегодня на «Доске позора» tut.by есть удивительные примеры строительных работ, за которые многие пожелали их исполнителям пройти повторно обучающий курс молотком.

Экстремальный спуск-подъем находится по проспекту Победителей, 73/1, 4-ый подъезд. Жильцы пишут, что пользоваться им невозможно.

«Летом прошлого года у нас в Пинске, по улице Брестской, положили новый асфальт и сделали пешеходный переход для прохода на автобусную остановку», — сообщает автор фото. А зимой вот выяснилось, что ливневку или забыли сделать, или специально не делали.

Мастер сказал, что потом все исправит. Так выглядит монтаж дверей за бутылку.

Чтобы прочесть правило парковки инвалидной коляски в автобусе № 84 Минска, нужно выйти на улицу. Наклейка приклеена на стекло с улицы.

Вход в один из магазинов в курортном поселке Нарочь. Красивую лестницу сделали, а вот площадку перед дверью не продумали. И как войти в этот магазин? Чтобы открыть входную дверь, надо, балансируя на узкой ступеньке, дотянуться до ручки двери, и при этом отклоняться назад, чтобы дверное полотно при открытии не сбросило посетителя вниз. Да и выход из магазина тоже потребует определенных гимнастических навыков.

ЖЭУ № 4 Московского района говорит, люк установлен по проекту и согласован. Браво проектировщикам и структурам, согласовавшим этот чудесный проект!

Импровизация электриков из второго ЖЭСа в Солигорске по улице Заслонова, 52, корпус Б, между 5-м и 4-м этажами. Не было лампочки нужного размера?

«Разве так должен выглядеть подъезд после капремонта?» — возмущается автор фото. И сообщает, что дом относится к ЖЭСу № 33 Минска, подчиненного ЖКХ Первомайского района, который и являлся заказчиком капремонта. Фотографии сделаны в первом подъезде в доме № 11 по улице Кнорина.

Новоселы в мапидовском доме зачем-то открутили плинтус, и их чуть не сдуло. В

Улица Скрипникова. Пешеходная дорожка отсутствует 12 лет. Забыли сделать или решают, кто будет делать?

Это фото привез турист из Хургады. В рыбном ресторане Al Halaka работает сантехник, который знает толк в ремонте.

Минск, почтовое отделение № 28. Здесь низкий дверной проем, и, чтобы не так больно было ударяться головой, здесь предусмотрели смягчающее приспособление.

БГПУ им Максима Танка, главный корпус по улице Советской, 18. У автора фото есть подозрение, что латки на трубах идут уже в два слоя.

Дом в Минске по переулку Солтыса, 2. Владелец квартиры сверлил наружную газосиликатную стену и сверло практически сразу провалилось в пустоту.

Из отверстия потянуло холодом. Камера эндоскопа показала наличие больших пустот в стене — она сделана из кусков битых блоков. Ранее в этой же стене при сверлении под розетку открылась пустота, внутри тоже гуляет ветер.

Вот так одна из жительниц минской новостройки в «Лебяжьем» защищает себя и соседей от нечистых сил. Ритуал проводится еженедельно.

А это уже результат смекалки домовладельца — строители здесь не виноваты. Как в стесненных условиях советской планировки установить стиральную машину? Да никак. Но если пробить отверстие в стене между ванной и туалетом, и машинку поставить в нее, то можно протиснуться и к умывальнику, и унитазу. Насколько, это удобно, непонятно, но вот получить разряд от работающей стиралки сидя на унитазе — легко.

Кто бы мог подумать, что подвесные потолки могут выдержать столько воды? А на улице Тельмана в Барановичах это можно реально увидеть и теперь. Там 4 месяца ремонтируют крышу дома.