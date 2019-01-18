Покушение на Путина: Россия готовит провокации на Балканах 18.01.2019, 11:38

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Осталось лишь поднести спичку.

Несостоявшееся покушение на президента РФ Владимира Путина может быть одной из заготовок, для триумфального возвращения РФ на Балканы.

Ни для кого не секрет насколько важную, стратегическую роль для России в Европе играет Сербия, исторически считающаяся бастионом Кремля у границ цивилизованного сообщества. И именно Сербия долгое время была одним из рычагов дестабилизации, которым пользовалась Россия, реализуя давление, а порою и откровенный шантаж всей Европы. Вспомним, хотя бы «вскормленную» Российской империей сербскую организацию «Черная Рука», которая при поддержке российского и сербского правительств «пестовала» таких деятелей, как Гаврила Принцип, пишет блогер «Злой одессит».

А потому и не удивительно, что одним из первых заграничных визитов президента РФ Владимира Путина в этом году должен был стать визит именно в Сербию. Но, как стало известно, президенту РФ в этой братской и дружественной стране угрожала если не смерть, то уж точно неприятное соприкосновение с неким 21-летним Армином Алибашичем, который готовил на Путина покушение. Но бдительные спецслужбы вовремя раскрыли коварный замысел убийцы-неудачника, попутно объявив о его принадлежности к террористической организации ИГИЛ, хотя он состоял в рядах мусульманской организации Dawaat Team, отрицающей свою связь с мировой террористической сетью.

Несмотря на данный инцидент, визит Путина в Сербию не отменили, хотя известно, что президента РФ стараются максимально оградить от лишних рисков, периодически даже устраивая ему встречу “с народом” в лице одних и тех же статистов, по совместительству также подрабатывающих в соответствующих структурах.

Так, что же это было, банальная показуха спецслужб Сербии, желающих продемонстрировать, как они эффективно работают, или у данного инцидента были совсем иные цели, более соответствующие долгосрочному планированию Кремля на Балканах?

Дело в том, что балканская тема уже давно не дает покоя кремлевским стратегам, которые до недавних пор не могли представить целостную картину своего возвращения в регион, который был на рубеже 2000-х потерян. Однако все изменилось вместе с появлением ИГИЛ и всеобщей борьбой мирового сообщества с этой террористической организацией.

Весьма успешно использовав тему борьбы с ИГИЛ, Россия ввела свои войска в Сирию, тем самым не только сохранив тиранию марионеточного Асада у власти, но и вернув себе влияние в регионе. Эту же тему Кремль планирует использовать и для возврата в Афганистан. Теперь же, об ИГИЛ заговорили на уровне Сербии, что заставляет задуматься о том, что план по возвращению РФ в регион – уже готов.

Балканы, несмотря на относительное нынешнее спокойствие, тем не менее, как были, так и остаются региональной пороховой бочкой, накапливающей в себе гремучую смесь из нерешенных межэтнических вопросов и банального реваншизма. И именно на очередном подрыве этой бочки может и произойти возвращение РФ, в лице её гибридных “вежливых” инструкторов в регион.

К слову сказать, подготовка темы ИГИЛ обосновавшегося на Балканах началась задолго до, якобы, несостоявшегося покушения на Путина. Так, ещё в 2017 году российский пропагандист, называющий себя журналистом, Александр Коц весьма активно вещал о размещении в Боснии, Герцеговине и Косово ячеек ИГИЛ. Создавалось впечатление, что говорящая голова ГРУ не просто распространяет согласованную с руководством информацию, а в буквальном смысле слова уже готовится в командировку на Балканы. Как никак, а помогать братушкам-сербам, активно участвовавшим в оккупации Крыма и Донбасса, в лице четников – дело святое!

При этом, сами же сербские националисты пускаются в крайности, буквально провоцируя конфликт, как на политическом, так и бытовом, социальном уровнях. В частности, лидер боснийских сербов Милорад Додик буквально за несколько недель до старта вещания Коца об ИГИЛ в Боснии, стад требовать проведения референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. А одновременно с российскими вбросами в СМИ про игиловцев на Балканах, в январе 2017 года сербские власти пустили первый за много лет поезд из Белграда в Приштину, который был в цветах национального сербского флага и надписями: “Косово — это Сербия”.

При этом, Сербия не только накаляет обстановку у границ своих соседей, к которым испытывает чувства неутолимого реваншизма, латентно способствуя оккупационным амбициям Кремля, по всему миру, от Украины до Сирии, но и добавляет масла в огонь межэтнических противоречий, сдабривая их актуальной мусульманской спецификой.

Что же, теме ИГИЛ на Балканах придали жизни. Тут и покушение на Путина, и подключившийся Антитеррористический центр государств – участников СНГ, глава которого генерал-полковник полиции Андрей Новиков назвал балканский маршрут наиболее востребованным среди боевиков, и российские пропагандисты, давно вещающие о террористической угрозе на Балканах, и многие другие факторы, сигнализирующие о том, что Россия готова к действиям в регионе. Осталось лишь поднести спичку.