Бывший владелец авторазборки рассказал всю правду о своем бизнесе 1 18.01.2019, 11:45

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Белорус за девять лет пережил все этапы торговли запчастями.

Всякий инициативный предприниматель в нашей стране за свою жизнь нередко переживает не одно рождение, расцвет и затухание бизнеса. Се ля ви: слишком часто у нас меняются "исходные данные", чтобы кирпичик за кирпичиком выстраивать дело всей жизни. Вот и Максим за 9 лет пережил все этапы торговли б/у запчастями, от начала и до конца. Он честно рассказал, как работает этот бизнес, пишет abw.by.

Спасибо клиентам

Максим торговал "бэушкой" с 2009 по 2018 год. До этого несколько лет занимался кузовным ремонтом авто. Как признается собеседник, к идее заняться новым делом его подтолкнули клиенты, постоянно жаловавшиеся на дефицит запчастей и высокие цены.

"В какой-то момент мы с напарником начали всерьез обсуждать, а почему бы нам не попробовать заняться б/у запчастями". По словам Максима, на тот момент ни он, ни его напарник Сергей толком не знали, как работает весь этот бизнес. "Знали только, что большинство запчастей, продаваемых в Беларуси, снято с праворульных машин".

Начиная прощупывать почву, будущие партнеры с удивлением для себя выяснили, что для занятия бизнесом по продаже б/у запчастей из Европы выезжать за пределы Беларуси нет никакой необходимости.

"Все оказалось гораздо проще. Достаточно приехать на огромный склад в районе МКАДа. Если интересующего машинокомплекта не было в наличии, его можно было заказать. И подождать, пока нужный автомобиль приобретут в Англии, разберут и доставят в Минск.

Нашими первыми автомобилями были VW Passat B5 и Citroёn Evasion. В сумме стоили они что-то около 4000-4500 долларов. На большее у нас просто не было денег".

Максим и Сергей понимали, что 4000-5000 долларов для старта мало, а также что быстро начать зарабатывать в этом деле не получится. Ребята договорились, что все деньги, вырученные с продажи запчастей, будут возвращать в оборот, а жить и платить налоги будут с прибыли от ремонта.

Могли продать за "сотку" то, что стоило две

"Первое время были ситуации, когда мы продавали деталь за 100-150 у.е., а потом узнавали, что ее рыночная стоимость не менее 200. Это уже с опытом начинаешь понимать, что почем нужно выставлять, на какие детали стоит держать цену, а на какие можно делать хорошую скидку".

Пробег не более 200.000 километров

"У нас было правило - покупать авто на запчасти с пробегом до 200 тысяч. Лишь изредка делали исключение для вариантов с дизельными двигателями, увеличивая лимит до 250 тысяч.

Обычно машинокомплект "отбивался" в течение одного-двух месяцев. Хотя варианты были всякие. Бывало, что машина выходила в "плюс" за три недели, а могла и полгода быть "в минусе". А случалось, что автомобиль еще находился в Англии, а комплект для замены АКПП на МККП уже был "под задатком". Такие комплекты приносили деньги быстро".

Максим признается, что получать дивиденды от торговли они начали не раньше чем через полгода.

"Сперва брали по 200-300 у.е. в месяц в качестве зарплаты, а остальное продолжали пускать в оборот. Но то, что это выгодный бизнес, стало понятно быстро. Да и продавать детали к автомобилям приятнее, чем их ремонтировать".

Впрочем, крупных денег на то, чтобы раскрутить дело всерьез, по-прежнему не было, поэтому решили взять деньги в долг под проценты.

"Начали с 5000 долларов под 3 процента в месяц. Поняв, что не прогадали, сумму займа увеличили до 10.000. После этого бизнес вышел на новый уровень. Стали искать склад. В 2010 году на аренду уходило 400 долларов в месяц. Уже к концу 201-го мы смогли прекратить заниматься ремонтом и жить на деньги с запчастей".

О клиентах

"Постепенно у нас начали появляться постоянные клиенты. Среди которых, как оказалось позже, были и коллеги по цеху. Они покупали детали у нас, а потом перепродавали их на рынке.

Самыми неприятными покупателями были таксисты. Им дорого все! Многие таксисты вообще не хотят вкладывать деньги в автомобиль - они хотят на нем только зарабатывать.

Особая категория клиентов - "перекупы". Им тоже всегда все дорого, но в отличие от таксистов покупали они больше и чаще. В работе с "перекупами" были и свои плюсы. Они с удовольствием по дешевке покупали "английские" фары и детали с небольшими дефектами. Вообще уцененные детали с дефектами - лучший товар для этой категории.

Еще стоит выделить в отдельную группу "алхимиков" - людей с особенной логикой и низкими познаниями в технике. Они с удовольствием покупают ТНВД Bosch вместо Lucas. Ты уточняешь, какая топливная система, а он все равно берет не то, что надо, и через день возвращает деталь со словами "действительно не подходит, но у соседа на Xantia с таким же двигателем стоит Bosch!".

"Мастера"

За годы работы было немало и забавных случаев.

"Однажды к нам за двигателем приехал клиент. И, как это часто бывает, с ним был "очень умный мастер". Состояние двигателя и цена устроили обоих, но "мастер" решил уточнить, точно ли двигатель снят с немецкого авто.

Никого обманывать мы не собирались, поэтому безо всякой задней мысли сообщили, что мотор снят с английского автомобиля. На что "мастер" решительно заявил, что моторы с праворульных авто не подходят на наши машины! Клиент, естественно, от покупки отказался.

Был интересный случай с двигателем 1.9 от VW Passat GP. Продали, а через неделю звонок: "Здравствуйте, мы хотим вернуть двигатель, он нам не подходит". Оказалось, его пытались установить на VW Touran. Люди не хотели покупать двигатель от Touran, так как он стоил порядка 900 у.е., а двигатель к Passat вдвое дешевле. Неужели трудно было догадаться, что разница тут не только в цене?"

#онамненепонадобилась

"Часто люди покупали запчасти, которые потом оказывались им не нужны. Но вместо того чтобы вернуть покупку в срок, некоторые месяцами возили ее в багажнике. Потом приезжает такой через три месяца и говорит: забирай, потому что она мне не понадобилась. Понятное дело, что никто принимать обратно ничего не будет. Срок возврата - 14 дней. Но если человек не местный и заранее предупреждал по телефону, что не успеет вернуть в 14-дневный срок, всегда шли навстречу. Самый долгий и, как выяснилось, самый агрессивный "возвратник" привез деталь через полгода! И это притом что жил в том же городе! "Просто долго не ездил в этот район".

Проверки и штрафы

"Налоговики всегда очень любили проверять "разборки". Почти у всех было одно и то же нарушение - на многие детали не было документов. Но не потому, что кто-то разбирал краденые или нелегально ввезенные машины. Дело в том, что запчасти растаможиваются в сборе. Двигатель идет вместе с КПП и навесным оборудованием. Поэтому по документам на складе должен находиться двигатель в сборе с КПП, а не столбик, турбина, коробка, генератор и т.д. по отдельности. Та же ситуация с половинками. По документам у вас передняя часть автомобиля в сборе, а не куча запчастей. Оказалось, что при разборе детали каждый раз необходимо составлять акт разборки и выписывать накладную. Продал голую дверь - выпиши документы на стекло, ручку, зеркало и т.д. То же самое с двигателем: пока стоит в собранном виде, все ок, но как только ты продал столб, все навесное и КПП без акта разборки и новых накладных, то все оказывается вне закона. Проверяющие органы знали об этом и активно пользовались.

Однажды проверка заглянула и к нам. До проверки мы даже не подозревали, что так надо делать. Итог - штраф около 2000 у.е. и куча конфискованных запчастей… Мы ведь работали как юрлицо, поэтому и штраф был больше, чем для ИП".

Лучшие годы

"2011 и 2012 годы для нас были пиковыми. Продажи росли. В начале 2011-го в рассрочку на год мы приобрели склад в 250 "квадратов". На тот момент в зависимости от продаж зарплата каждого из нас была в районе 1000-1500 у.е.

В 2011-м у нас даже появился продавец, потому что вдвоем мы уже не справлялись. Параллельно приходило понимание, что после 2011-го бизнес пойдет на спад. Приток машин из Европы сократился, а вместе с ним обещал упасть и спрос на запчасти.

Помимо сокращения числа машин из Европы у "разборок" были два основных "врага": китайские запчасти и таможня. С одной стороны, производители дешевых запчастей постоянно расширяли ассортимент, что вынуждало снижать цену на б/у детали. С другой - свои коррективы в жизнь "разборок" вносила таможня. Сначала машинокомплекты лишились сидений, потом колес, балок и т.д. При этом цена оставалась неизменной. Рентабельность, естественно, падала. Если в 2011-2012 годах "удачный" автомобиль за полгода мог окупить себя почти в два раза, то начиная с 2013-го такого больше не было.

Заодно росла и конкуренция, некоторые уже бывшие перегонщики открыли "разборки". При одинаковых оборотах заработки уменьшились, пришлось уволить продавца.

В 2013-м решили попробовать возить машинокомплекты и половинки самостоятельно. В Европе без проблем можно было купить хороший автомобиль под разбор за 500-1000 евро. Кстати, если интересно, ниже короткое видео, как в Англии тестировали машину перед тем как взять ее на разбор.

Тогда мы на своем собственном опыте поняли, что такое белорусская таможня. "Бэушные" запчасти растаможивают по схеме "5 процентов пошлина + 20 процентов НДС". Теоретически все выглядит весьма демократично, однако есть одно но: пошлина исчисляется не из реальной стоимости запчастей, а по тарифам таможни.

Автомобиль, купленный за 500 евро с доставкой и растаможкой в разобранном виде, в РБ стоил уже 1300-1400 евро!"

Растаможка

"Логично предположить, что растаможка всего автомобиля стоимостью 500 евро должна обойтись в 125 евро, максимум 200 со всеми сопутствующими расходами. Однако это далеко не так. По мнению таможни, двигатель первой комплектности весом 250 килограммов должен стоить не менее 450 евро! Покупаешь весь автомобиль за 500, а растаможку считают, как будто только один двигатель стоит 450. Про растаможку сидений лучше даже не говорить, так как таможенные пошлины за одно сиденье составляют порядка 50 евро.

Возили и половинки. Растаможка передней части обходилась в 300-400 у.е. Платежи исчислялись по той же формуле "5 процентов пошлина + 20 процентов НДС".

Но постепенно таможня стала так поднимать тарифы, от этой идеи пришлось отказаться. 2013-2014 годы были стабильными и ничем особо не примечательными".

Обвал цен

"Новая эра началась с 2015 года. Обвал цен на автомобили в Беларуси крайне негативно сказался и на "разборках".

За первые два месяца 2015 года объем продаж у нас сократился в 2 раза. Цены на запчасти падали. Крупные игроки рынка начали демпинговать. Белорусы массово отправились за машинами в РФ. Многие покупали новые автомобили, а старые просто ставили на прикол. Б/у запчасти им стали не нужны. Другие, понимая, что их автомобиль, который еще год назад стоил 10.000, сегодня стоит 5000, просто не хотели вкладывать в них деньги.

Поэтому в 2015-м в автомобильной сфере творилось нечто неописуемое. Все перевернулось с ног на голову. Народ стал просто "добивать" машины".

В этот период, чтобы хоть как-то держаться на плаву, при "разборках" все чаще начали открывать СТО.

"Проработав в режиме постоянного напряжения и стресса в 2015-м и 2016-м, мы приняли решение сворачивать бизнес. Но закрыть "разборку" не так-то просто. Это не булочная, тут нельзя устроить распродажу и быстро по сниженным ценам сбыть товар. Ведь если человеку сегодня не нужен капот, то покупать его впрок никто не станет, даже если цена будет 20 процентов рыночной. Без притока товара обороты, естественно, продолжали падать. В итоге за период ликвидации практически все деньги были проедены, о некогда хоть и небольшом, но вполне успешном бизнесе остались лишь воспоминания и полный гараж неликвидных запчастей".

По мнению Максима, у мелкого бизнеса по продаже б/у запчастей будущего нет. Цены продолжают падать, конкуренция растет. Сегодня крупные игроки рынка уже имеют филиалы во всех крупных города Беларуси. Также стоит понимать, что с каждым годом количество машин, подходящих для торговли б/у запчастями, сокращается. На дорогах все больше новых "бюджетников" российского и китайского производства. На эти машины невозможно привезти запчасти из Европы, так как их там попросту нет.

"В Европе не встретишь ни VW Polo Sedan, ни Hyundai Creta, ни Nissan Almera. Поток авто из ЕС ничтожен. К тому же "бюджетники" технически очень просты, что не делает их привлекательными для "разборок". В Беларуси десятилетиями формировался автомобильный рынок, он был тесно связан с Европой. "Разборки" были "заточены" именно под этот формат. Сегодня же все стало иначе. Посмотрите, сколько новых "жигулей" ездит по нашим дорогам. Конечно, полностью этот бизнес вряд ли когда-либо исчезнет, но его лучшие годы однозначно позади. Сегодня, даже если бы я имел на руках, скажем, 50.000 у.е., ни за что не пошел бы в этот бизнес. Открывать "разборку" в 2019 году и возить запчасти из Европы примерно то же, что в 2009 году открыть видеопрокат или компьютерный клуб. Да, при больших инвестициях и правильном подходе ты будешь зарабатывать. Но нужно понимать, что с каждым годом дела в этом бизнесе будут становиться хуже".