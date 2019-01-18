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Арина Соболенко вышлa в 1/8 финала «Australian Open» в парном разряде

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  • 18.01.2019, 11:56
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белоруска играет в паре с бельгийкой Элис Мертенс.

Белоруска Арина Соболенко (74 ВТА в парном разряде) и бельгийка Элис Мертенс (12) победили в 1/16 финала парного разряда "Australian Open" тандем Вероники Кудерметовой (71, Россия) и Сабрины Сантамарии (58, США) — 7:6 (7:3), 6:2, сообщает "Прессбол".

В третьем раунде состязаний Соболенко и Мертенс встретятся со словацким дуэтом Барбора Крейчикова, Катерина Синякова, посеянным на турнире под первым номером.


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