СМИ: Убийца мэра Гданьска пытался попасть в президентский дворец в Варшаве 18.01.2019, 13:02

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Фото: PAP

О своих планах Стефан В. рассказал товарищу по тюрьме.

На следующий день после освобождения из тюрьмы убийца мэра Гданьска Стефан В. пытался проникнуть на территорию президентского дворца в Варшаве.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на близкий к следствию источник.

О своих планах Стефан В. рассказал товарищу по тюрьме, с которым встретился после выхода на свободу.

Он приехал в столицу, поскольку, по его словам, "хотел совершить что-то большое, о чем все будут говорить".

Варшаву он посетил даже раньше, чем приехал домой. Непосредственно на выходе из тюрьмы, где он провел пять с половиной лет за ограбления банков, он заказал такси и прибыл в аэропорт, а оттуда - в столицу. Там он сначала проиграл в казино 2000 злотых, которые накопились на его счету во время пребывания в тюрьме.

На третью ночь после выхода на свободу около трех часов ночи Стефан В. пришел к президентскому дворцу и хотел пробраться на его территорию. Впрочем, он не смог перелезть через забор и отказался от своих намерений. Уже утром он сел на поезд до Гданьска.

Убийца признался следователям, что был убежден: полиция за ним следит из-за его предыдущих угроз совершить покушение.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича.

Врачи не смогли спасти жизнь мэра, и 14 января Адамович умер.