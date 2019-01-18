Алексей Навальный: Золотов кормит Росгвардию гнильем 6 18.01.2019, 13:14

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер продолжает разоблачать коррупцию в Росгвардии.

Об этом российский оппозиционер Алексей Навальный заявил в своем блоге.

Ну и кто оказался прав?

1. Наш бравый генерал, заявлявший в своём видеообращении, что продукция по его контрактам такая дорогая, потому что качественная?

2. Сама Росгвардия, сообщившая о том же:

В процессе исполнения государственных контрактов, заключенных в ноябре-декабре 2017 года, поставщики с заявленными ценами не справились, так как попросту демпинговали на этапе конкурса, что послужило причиной к их досрочному расторжению. Следствие демпинга — низкое качество продукции.

3. Жуликоватый комбинат «Дружба народов», который подал в суд на меня и ФБК и теперь на каждое заседание приносит пачку документов о том, какие классные у них лучок и картошечка? Ну и что, что в четыре раза дороже, зато качество!

Или мы, с самого начала сказавшие: как кормили гнилью бойцов Росгвардии, так и кормят? Только теперь эту гниль Золотов закупает в несколько раз дороже.

Напомню, что мой пост, из-за которого всё началось, так и называется «Картошечка Росгвардии».

СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне

СКР обвинил полковника спецназа Росгвардии в приемке десятков тонн гнилого картофеля от компании «Дружба народов» для бригады в Чечне.

В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева. Его подозревают в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) во время приемки 30 т картофеля от компании «Мясокомбинат «Дружба народов» для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии. Это следует из постановления о возбуждении дела, копия которого есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердили два собеседника РБК в правоохранительных органах.

В пресс-службе Росгвардии РБК пояснили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки, которая выявила нарушения в действиях Кондратьева. После возбуждения уголовного дела офицер был отстранен от службы.

По версии следствия, 2 июля 2018 года, занимая должность начальника тыла бригады, полковник Кондратьев превысил свои полномочия, отдав «незаконный устный приказ» подчиненным офицерам 356-го отдельного батальона материального обеспечения о приемке на склад 30 т картофеля «с поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью». Как подчеркивается в документе, тыловик достоверно знал, что привезенный картофель не соответствует требованиям ГОСТа. При этом по условиям госконтракта такой товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

Козлом отпущения сделали тыловика, который принял эту гниль, хотя дело надо возбуждать против тех, кто подписал контракт с «Дружбой народов», владельцем которой, напомню, является бывший подчиненный Золотова.

Там не только картошка. Там всё такое. Нам со всей страны шлют фото этих «дорогостоящих, но высококачественных продуктов».

Должна ли стоить морковка на фото в несколько раз дороже, чем в магазине?

Отвечает генерал армии Виктор Золотов.

Кстати, посмотрите обращение к Золотову прапорщика Росгвардии из Челябинской области. Его уволили за критику начальства, да ещё и распространили про него листовку среди личного состава. Типа смотрите: он критиковал и лишился всего.