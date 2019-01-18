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Юрий Кендыш: За границей с уважением относятся к белорусам

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  • 18.01.2019, 13:21
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ЮРИЙ КЕНДЫШ
ФОТО: ALYGA.LT

Мы должны отстаивать свою независимость.

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш поделился с изданием tribuna.com мнением о том, почему Беларуси следует отстаивать свою независимость.

«За границей с уважением относятся к Беларуси. Правда, в Литве недавно было пару конфузов. Начинают люди говорить: «Да вы русские». Всегда на этом акцентирую внимание и отвечаю, что я из Беларуси. У них к русским не любовь, а к белорусам нормально относятся.

Считаю, что Беларуси не нужно объединяться с Россией. Все-таки мы белорусы, а СССР развалился в 1991-м. Страны разделились и в таком виде должны сейчас существовать», – заявил Кендыш.


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