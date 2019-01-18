Топ-10 городов с самыми дешевыми VIP-отелями 18.01.2019, 13:32

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Фото: Getty Images

Специалисты проанализировали стоимость проживания в пятизвездочных отелях в 170 странах мира.

Эксперты из турагентства Globehunters составили рейтинг городов, в которых проживание в пятизвездочных отелях обойдется дешевле всего. Об этом сообщает Independent (перевод — korrespondent.net).

Столица Украины попала на четвертую строчку рейтинга. По данным агентства, ночь в VIP-отеле Киева обойдется чуть больше чем в 51 доллар.

Этот показатель выше чем у турецкой Анталии, которая заняла первое место в рейтинге с ценой за ночь в 39,6 долларов. На втором месте Мехико – 41 доллар за ночь.

Третью строчку занял Шарм-эш-Шейх в Египте с ценой около 50,5 долларов за ночь. Дальше в списке расположились камбоджийский Сием Рип, город Фес в Марокко, Санта-Ана в Сальвадоре, индийский Дели, китайский Гуйлинь и малайзийский Куала-Лумпур. Москва разместилась на 18 месте данного рейтинга.