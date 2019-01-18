Житель Ивацевичского района выиграл суд у трех милиционеров

Житель Ивацевичского района выиграл суд у трех милиционеров8
- 18.01.2019, 13:51
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Теперь Антон Иванов требует наказать сотрудников РОВД.
29-летний житель села Воля Ивацевичского района Антон Иванов смог защититься в суде от обвинений со стороны милиции. Теперь он требует наказать сотрудников РОВД за безосновательное задержание его в изоляторе на одни сутки, передает «Радыё Свабода».
Антон Иванов работает на личном хозяйстве и подрабатывает кочегаром. Он охотник, имеет зарегистрированное ружье. К проблемам с милицией его привело то, что он купил у односельчанина электроинструмент, который оказался краденым.
Но какой-то вины в скупке краденого милиционеры не доказали и после допроса обвинили Антона Иванова в сквернословии. Административное дело против него было возбуждено по статье «мелкое хулиганство». Милиция передала дело в суд Ивацевичского района и выступила с угрозой забрать у Иванова разрешение на хранение оружия.
Виновность не будет доказана
Три милиционера Ивацевичского РОВД проходили свидетелями по делу о мелком хулиганстве со стороны Иванова и доказывали суду, что он якобы «в здании Ивацевичского РОВД намеренно громко нецензурно выражался в присутствии сотрудников милиции, кричал, размахивал руками, на неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан с явным неуважением к обществу».
Однако судья Василий Аврусевич посчитал, что объяснения свидетелей-милиционеров Артюшени, Кикуна и Котова не доказывают виновность Антона Иванова.
«Информации о нахождении в кабинете других лиц, спокойствие которых было нарушен, суду доказано не было; поэтому суд считает, что действия Иванова А. М. не были связаны с нарушением общественного порядка, не проявляли явного неуважения к обществу, не нарушали покой других граждан», - объяснил позицию судья.
Суд постановил прекратить дело «в связи с недоказанностью вины».
Почему Иванов пришел «материться» в РОВД?
Конфликтная ситуация произошла летом 2018 года. Как рассказал Антон Иванов, к нему пришел односельчанин и предложил недорого приобрести электроинструмент. Иванов держит личное хозяйство, поэтому, говорит он, посчитал, что инструмент пригодится в хозяйстве, поэтому и приобрел его.
14 июня к Иванову приехали милиционеры и потребовали «признаваться»:
- Давили на меня психологически, пугали, поэтому я, естественно ни в чем не признавался.
«Без всяких объяснений говорят - давай признавайся. Спрашивал - что случилось? Ничего не говорят, в результате отвезли в отдел "говорить по-другому". В милиции тоже долго требовали признаваться, потом объяснили, что я купил краденый электроинструмент. Давили на меня психологически, пугали, поэтому я, естественно ни в чем не признавался», - говорит Антон Иванов.
Половину дня он провел в милиции. В кабинет даже приводили односельчанина, который подтвердил, что продавал Иванову те электроинструменты.
«В результате психанули, проверили меня на алкоголь - оказался трезв. После поместили меня в камеру. Утром принесли документы подписать, сказали: иди домой и ничего не будет. Я и подписал через окошко. Уже потом узнал, что я вел себя неадекватно, размахивал руками и нецензурно выражался», - говорит Антон Иванов.
В результате Иванова отпустили из РОВД, он выдал милиционерам электроинструмент.
Хотели лишить права на хранение оружия
Через некоторое время Иванову пришло письмо от судебных исполнителей, что на него наложен штраф в 2 базовые величины (49 рублей). А потом домой пришел и милиционер, который сообщил, что Иванов должен сдать зарегистрированное ружье, так как не имеет права его хранить в связи с тем, что был привлечен за хулиганство.
«После того, как сообщили, что должны лишить меня права на ружье на три года, я поехал в отдел спрашивать: как так, обещали же, что ничего не будет. Ничего не добился, в результате написал жалобу в прокуратуру. Наша прокуратура заступилась за них; я написал дальше, в областную. И оттуда пришел ответ, что наказание безосновательное и незаконное и дело передали в наш суд », - рассказал Антон Иванов.
Иванов говорит, что, если бы не ружье, то он бы и не писал жалобы. Но его как охотника именно это возмутило.
Антон Иванов сказал, что будет писать дальнейшие жалобы на действия сотрудников милиции и судиться за то, что незаконно отсидел сутки в изоляторе.
В милиции Ивацевичского района не комментируют этот случай.