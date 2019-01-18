В Швеции завершился политический кризис после избрания нового премьера 18.01.2019, 14:03

Стефан Левен

Фото: tass

Премьера избирали 131 день.

Лидер Социал-демократической партии Стефан Левен избран премьер-министром страны через 131 день после парламентских выборов,

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.

"Думаю, это хорошо, что в Швеции теперь есть правительство. Я чувствую облегчение", - сказал спикер Андреас Норлен.

За кандидатуру Левена проголосовали 115 депутатов. Против были 153, воздержались - 77.

Левен избран премьером несмотря на то, что его поддержало меньше депутатов, чем число тех, кто был против. Это объясняется тем, что для отклонения его кандидатуры нужно было больше половины голосов парламентариев, то есть более 175 депутатов должны проголосовать против.

Избрание Стефана Левена знаменует собой завершение затяжного политического кризиса в Швеции, вызванного тем, что ни одной из политических ведущих сил не удалось получить на выборах достаточного количества мандатов для формирования большинства. При этом партии пытались сформировать коалицию без ультраправых "Шведских демократов", которые получили значительную поддержку на выборах.

Начиная с сентября, когда в стране состоялись выборы, парламент уже отклонял кандидатуру Левена и лидера правоцентристов Ульфа Кристерсона.