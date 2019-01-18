Выставлен на продажу еще один необычный дом в «Дроздах-2»17
- 18.01.2019, 14:09
- 3,910
Как вам интерьер?
Nn.by продолжает знакомить читателей с интерьерами коттеджей в самом дорогом коттеджном поселке Беларуси - «Дроздах-2».
Здесь живут несколько десятков представителей лукашенковской «элиты». Председатель КГБ Валерий Вакульчик, бывший «мэр» Минска Николай Ладутько, теннисистка Виктория Азаренко - на прогулке можно встретить каждого из них. Они получили золотую землю почти даром.
На сайтах агентств недвижимости появилось еще одно интересное сообщение. Хозяева продают за $950 тысяч только что построенный дом.
В чем его особенность?
Во-первых, маленький размер. Дом одноэтажный! 175 жилых метров сейчас становится нормой, хотя раньше можно было встретить коттеджи площадью и 500, и 700 квадратных метров.
Во-вторых, деревянный фасад из сибирской лиственницы выделяется среди соседей.