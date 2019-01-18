Выставлен на продажу еще один необычный дом в «Дроздах-2» 17 18.01.2019, 14:09

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Как вам интерьер?

Nn.by продолжает знакомить читателей с интерьерами коттеджей в самом дорогом коттеджном поселке Беларуси - «Дроздах-2».

Здесь живут несколько десятков представителей лукашенковской «элиты». Председатель КГБ Валерий Вакульчик, бывший «мэр» Минска Николай Ладутько, теннисистка Виктория Азаренко - на прогулке можно встретить каждого из них. Они получили золотую землю почти даром.

На сайтах агентств недвижимости появилось еще одно интересное сообщение. Хозяева продают за $950 тысяч только что построенный дом.

В чем его особенность?

Во-первых, маленький размер. Дом одноэтажный! 175 жилых метров сейчас становится нормой, хотя раньше можно было встретить коттеджи площадью и 500, и 700 квадратных метров.

Во-вторых, деревянный фасад из сибирской лиственницы выделяется среди соседей.