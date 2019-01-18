Как в России показывают сказки о «загнивающем западе» 18.01.2019, 14:20

1,615

Иллюстрационное фото

Российская пропаганда напоминает продукт советского гостелерадио конца 70-х.

"Настоящее время" показало, как российская пропаганда обманывает людей.

"Плохо там, где нас нет" – излюбленный подход советского телевидения в материалах о загранице постепенно перекочевал в российские федеральные эфиры. Подобно своим предшественникам, работавшим в "Международной панораме" и программе "Время", современные российские ведущие и журналисты также рассказывают зрителям об ужасах заграницы, прежде всего – Соединенных Штатов.

• "Неблагополучное состояние экономики: очередная вспышка инфляции, сохранение 6-миллионной армии безработных, энергетический кризис" ("Международная панорама").

• "Рекордное за всю историю падение курса доллара" ("Международная панорама").

• "Американская казна стремительно пустеет, а госдолг взлетел сегодня до рекордной отметки" (РЕН ТВ).

• "В Нью-Йорке, например, цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают около 100 человек. Цифра невиданная со времен Великой депрессии" (НТВ).

Сюжет НТВ про бегущих из США граждан многим напомнил продукт советского гостелерадио конца 70-х, не хватает разве что фраз о гонке вооружений и американской военщине. Местный собкор рассказывает зрителю: в Штатах жизнь так тяжела, что люди мечтаю уехать, в том числе и в Россию.

• "По опросам, проведенным недавно графством Кент в Англии и университетом Tufts в Америке, уехать из Штатов мечтают чуть ли не до трети всех американцев" (НТВ).

Автор попросту жонглирует цифрами и фактами: на самом деле, "недавний" опрос провели еще в 2014-м и речь там идет не о мечтах или планах. Американцев спрашивали о том, "не приходила ли им когда-либо в голову идея об отъезде".

А вот свежий соцопрос влиятельного института Gallup, касающийся именно намерений, показал: уехать хотели бы 16% американцев. Также рекордный результат, но вовсе не треть населения.

С Европой у советского и российского телевидения дела обстоят похожим образом: там тоже "все плохо".

• "Жизнь португальцев становится все труднее и сложнее" ("Международная панорама").

• "Никогда Дания не знала такого взвинчивания цен на товары первой необходимости" ("Международная панорама").

• "Десятки тысяч амстердамцев ходят без работы, неудержимо растут цены" ("Международная панорама").

• "Труд женщины в Швейцарии оплачивается гораздо ниже мужского" ("Международная панорама").

Если раньше, во время холодной войны, зрителю можно было рассказывать о небывалой дороговизне товаров и жилья на Западе, то с открытием границ телевизионщики напирают в основном на бездуховную атмосферу, нашествие мигрантов и сексуальных меньшинств.

• "В небольших городах Европы становится типичным протест против засилья мигрантов. Против тех, кого жители этих городов не звали" (1 канал).

• "Тем, кто придерживается традиционных семейных ценностей, в пору называть себя меньшинством" (5 канал).

• "Либо что-то изменится в этом Евросоюзе, либо его просто не станет" ("Звезда").

Спастись жители разваливающейся Европы и загнивающей Америки, подсказывают федеральные телеканалы, могли бы на территории России. В местном эфире периодически появляются истории об иностранцах, успешно бежавших от секс-образования в школах или ювенальной юстиции.

А вот о том, что рекордные количества россиян уезжают в обратном направлении, зрителю стараются не напоминать. По числу эмигрантов в мире, Россия стоит на третьем месте, впереди только Индия и Мексика. Официальные данные Росстат по уехавшим в другие страны россиянам, согласно зарубежным источникам, занижены в среднем в шесть раз.