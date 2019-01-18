СМИ: На границе с Украиной Россия разместила ядерное оружие 3 18.01.2019, 14:29

1,558

Фото: Wikimedia Commons/Vitaly V. Kuzmin

О факте стягивания стратегического вооружения свидетельствуют космические снимки.

На границе с Украиной размещены Россией ракеты и пусковые установки «Искандер». Об этом сообщает Inforesist cо ссылкой на Fox News.

О факте стягивания к украинским границам стратегического вооружения свидетельствуют космические снимки, сделанные компанией Imagesat International . Известно, что примерно в 430 километрах от границы с Украиной, в Краснодаре, государство-агрессор разместило ракеты, способные нести ядерное оружие.

Вооружение размещено рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами. Мобильная система быстро перезаряжается и досылает новые ракеты.

Известно, что такие же ракеты Россия развернула возле границы с Монголией около Улан-Удэ. Там находятся как минимум четыре пусковые установки и системы с перезарядкой.