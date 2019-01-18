Трейдер из Бреста попал в «тунеядцы», потому что этой профессии нет в декрете 3 18.01.2019, 14:27

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Профессии трейдер нет в списке совета министров.

Брестчанин Сергей Силик уже четыре года работает трейдером и торгует ценными бумагами на российской фондовой бирже. О попадании в базу незанятых мужчина узнал еще в прошлом году, когда обратился в местную комиссию, пишет tut.by.

— Там пояснили, что мой вид деятельности не указан в постановлении Совета министров, где перечислены «нетунеядские» профессии. Когда соберется группа таких же людей, возможно, профессию отнесут к «занятым в экономике». Но чем отличается моя деятельность от обычных торговцев на рынке? Только тем, что я работаю удаленно, без трудовых договоров и контрактов, — объясняет мужчина.

Во время действия первой версии декрета по не занятым в экономике Сергей тоже попал в базу. Но тогда мужчина не успел заплатить сбор и дождался его отмены.

Получится ли доказать свою занятость в этот раз, брестчанин не знает. По его мнению, вряд ли в Беларуси соберется достаточное количество трейдеров. Подобных специалистов не очень много в стране, часть из них работает без разрешения Нацбанка. «Наверное, где-то суммы не очень большие, а достаточный заработок могут не захотеть показывать. К тому же, если есть основной вид деятельности, „письмо счастья“ просто не придет», — мужчина перечисляет причины, из-за которых, скорее всего, ему не получится объединиться с другими торговцами.

Так как брестчанин торгует на московской бирже, он должен платить налог на дивиденды и подоходный налог в России — 15% и 30% соответственно. Только с дивидендов за год «вышло около 1500 рублей», вспоминает Сергей. Мужчина объясняет, что «с удовольствием» бы делал выплаты в Беларуси, однако это невозможно из-за существования соглашения об избежании двойного налогообложения.

— Сначала официально обратился в Минск, в Министерство по налогам и сборам, после чего меня перенаправили в Брест. Пришел, мне все объяснили. Россиянам, которые тут трудятся, тоже не разрешают платить налог на родине. К тому же у нерезидентов сумма выше, — объясняет мужчина.

У Сергея частный дом, из коммуналки он оплачивает только газ. Январское повышение тарифов на горячее водоснабжение его не касается. Но если мужчина останется в базе незанятых, то с октября будет платить больше за газ, — сейчас это сумма «около 40−50 рублей».