Леонид Судаленко о «тунеядцах»: Дать каждому лопату в зубы оказалось не просто 11 18.01.2019, 15:39

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Чиновники заработали очередную «головную боль».

По данным министерства ЖКХ, в 2018 году белорусы в среднем покрывали 76,3% стоимости ЖКУ. Это означает, что тарифы для «незанятых в экономике» могут увеличится почти на четверть, пишет правозащитник Леонид Судаленко в «Фейсбук».

Здесь важно помнить, что есть две категории «не занятых» - это плательщики ЖКУ и члены их семей. К плательщикам, напомню, закон относит собственника, нанимателя либо арендатора жилого помещения. Предполагается, что именно такого «не занятого» плательщика коснется предстоящее повышение оплаты за подогрев горячей воды. Здесь как бы все более-менее логично.

А вот что делать с «не занятыми», членами семьи плательщика. Как быть здесь? Счетчик горячей воды в квартире один! Они ведь могут, проживая совместно с плательщиком горячей водой не пользоваться. Или пользоваться только по четвергам. Или заявят, что подогревали воду для своих нужд пока не подорожавшим газом.

Напомню, Лукашенко в прошлом году заявил: "Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются. Я думал, что 300 тыс., а у нас 540 тыс. безработных, которые подпадают под третий декрет".

В политической составляющей третьего декрета и желания власти контролировать всех «не занятых» никто не сомневается. А вот как быть на практике? Как разделить потребляемую горячую воду по счетчику между «занятым», например, плательщиком ЖКУ и «не занятым» членом его семьи? Чиновники насчитали полмиллиона «не занятых в экономике» или каждого 10-го трудоспособного белоруса. А вот сколько из них являются плательщиками, а сколько членами их семей нам не сказали!

Например, на подогрев воды по квартире 48 кв. м было потрачено 0,6 Гкал. В нем зарегистрированы три гражданина. Плательщик не занят в экономике, остальные заняты. Сумма делится на три, начисление платы будет производиться за 0,4 Гкал по субсидируемому тарифу, за 0,2 – по экономически обоснованному. А как быть, когда наоборот - плательщик «занят», а остальные два члена семьи «не занятые?»

Я пока ответа на этот вопрос не вижу. Думаю, это есть самая большая «головная боль» чиновников от ЖКХ, которые с калькуляторами в руках в настоящее время готовят "не занятым" жировки. Дать каждому лопату в зубы на практике оказалось не просто…