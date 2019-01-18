Глава МИД Германии: Проход через Керченский пролив уже открыт 7 18.01.2019, 16:40

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ХАЙКО МААС

Суда могут свободно проходить через Керченский пролив.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Керченский пролив сейчас свободен - это то, что говорят все причастные", - сказал Маас во время визита в Москву.

Как известно, со второй половины апреля прошлого года российские пограничники начали задерживать иностранные и украинские суда, направляющиеся через Керченский пролив с или в украинские порты в Азовском море.

25 октября Европарламент призвал РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а Совет ЕС - рассмотреть соответствующие контрмеры.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вместе с 24 моряками, трое из которых получили ранения.