Вывоз капитала исчез из статистики Банка России после утечки $67 миллиардов 1 18.01.2019, 17:09

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Будораживший общественность показатель решили переименовать после того, как отток достиг 4-летнего рекорда.

Показатель «чистый вывоз капитала частным сектором» исчез из всех отчетов Банка России на фоне резкого ухудшения статистики в 2018 году, пишет finanz.ru.

После того, как отток ускорился в 2,7 раза и достиг рекорда с 2014 года, ЦБ решил переименовать соответствующую строку в своих публикациях.

Прежнее название заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.

Решение было принято в целях «гармонизации терминологии», чтобы она соответствовала системе национальных счетов Росстата, следует из объяснений пресс-службы центробанка.

Ранее ЦБ сообщал, что отток капитала «может быть и хорошей новостью», доказывая, что под вывозом не обязательно понимаются незаконные операции. Это может быть, например, просто покупка иностранной валюты населением или бизнесом.

Но убедить экономистов не удалось. «Грандиозный масштаб вывода капитала из страны» подчеркивает «падение доверия к экономике», говорит глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

За год отток достиг 67,5 млрд долларов, чего ЦБ не фиксировал ни разу с кризисного 2014 года. При этом за четвертый квартал их страны утекло 36,5 млрд долларов - почти в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

9,6 млрд долларов за год забрали иностранные инвесторы с рынка госдолга; еще 20 млрд было направлено уже российскими компаниями в иностранные активы. Вероятно, речь идет о средствах, которые сырьевые экспортеры оставили за рубежом, решив не переводить их на российские счета, говорит экономист ING Дмитрий Долгин.

Одновременно закрылись рынки капитала: во второй половине года удалось рефинансировать лишь 60% внешнего долга (против 86% в 1-2 квартале), указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Кроме того, резко вырос теневой отток. Хотя формально ЦБ не обнаружил «сомнительных операций» (их объем оценили в ноль долларов), в строке «ошибки и пропуски» за октябрь-декабрь оказались потоки на 5,6 млрд долларов. Это средства, которые были выведены из страны при пока невыясненных обстоятельствах.

Именно отток капитала стал причиной резкой девальвации рубля, указывает Тремасов: ситуация с притоком валюты была исключительно благоприятной.

Средняя цена нефти выросла на 16 долларов, экспортные доходы подскочили на 25% (до 443 млрд долларов), чистый приток от внешней торговли - на 68%.

По итогам года сальдо текущего счета (разница между основными потоками в Россию и за рубеж) составило 114,9 млрд, или 7% ВВП, что стало абсолютным историческим рекордом.

«Обвальная девальвация рубля, которую мы наблюдали в прошлом году (-17%) на фоне столь высокого профицита СТО - это уникальный случай», - резюмирует Тремасов.