Известные немцы призывают Великобританию остаться в ЕС 18.01.2019, 17:47

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Под открытым письмом подписались председатели правящих в Германии партий и руководители концернов Daimler и Airbus.

Известные немецкие политики, бизнесмены и общественные деятели призвали Великобританию не выходить из состава Европейского Союза, пишет «Немецкая волна».

"Наша дверь будет всегда оставаться открытой: Европа - родной дом", - говорится в открытом письме, опубликованном в газете The Times в пятницу, 18 января. "Без вашей великой нации наш континент не будет тем, чем он является сегодня: сообществом, основанным на свободе и благосостоянии", - обращаются авторы к британцам.

В документе отмечается вклад Великобритании в восстановление Германии после Второй мировой войны и перечисляют британские национальные особенности и традиции, которых "нам будет не хватать". Если Великобритания все-таки решит покинуть ЕС, то ФРГ и Европа в целом продолжит поддерживать с ней дружеские отношения, говорится в письме.

Кто подписался под призывом отменить "Брекзит"

Один из инициаторов кампании - председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Под документом поставили подписи несколько десятков человек, в том числе председатели входящих в правящую коалицию Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и Андреа Налес (Andrea Nahles), лидеры партии "зеленых", министры, а также главы Федерального объединения немецкой промышленности, Объединения немецких профсоюзов и представители руководства таких крупных концернов, как Daimler и Airbus.

После того, как Палата общин парламента Великобритании отвергла соглашение о "Брекзите", согласованное премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, лондонское праительство призвало парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода из состава Евросоюза. Детали альтернативного варианта Мэй планирует представить 21 января. В тоже время, по мнению наблюдателей, все более реальной становится угроза так называемого жесткого, то есть неупорядоченного "Брекзита", если Лондон и Брюссель в ближайшие несколько недель не договорятся о его условиях. Великобритания намерена покинуть ЕС 29 марта.