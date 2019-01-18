Лукашенко: Россияне сами наращивают поставки бензина и дизтоплива в Украину 4 18.01.2019, 18:01

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Фото: ТАСС

Диктатор проговорился, кто на самом деле заправляет украинские танки.

На встрече с бывшими министрами иностранных дел Беларуси 18 января Лукашенко, как пишет БелТА, «ответил на упреки в адрес белорусской стороны о том, что она поставляет в Украину дизельное топливо, которое в дальнейшем используют в военных целях». От кого исходили такие упреки, не уточняется, сообщает «Радыё Свабода».

Александр Лукашенко заявил, что поручил разобраться, какое дизельное топливо используют в украинских танках - и ему доложили, что российское.

«И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы поставок бензина и дизельного топлива в Украину, - заявил Лукашенко. - Да как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки?

А наши объемы [поставок топлива в Украину. - прим.] уменьшаются. Нас просто выталкивают c украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Также по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать».

Санкционные товары из Украины везут россияне, а белорусы лишь подсказывают дорогу, - заявил Лукашенко

Также Лукашенко заявил, что из Украины в Россию через Беларусь идут мизерные объемы санкционных товаров, и речь идет о «объединении украинских и российских поставщиков в лице таможни и других служб Российской Федерации».

А «белорусами там и не пахнет», заявил Лукашенко. Граждан Беларуси, рассказал он, используют только для того, чтобы «подсказали, как лучше проехать по Беларуси.

Еще в прошлом сентябре Александр Лукашенко говорил, что нужно «закрыть границу» с Украиной «для бандитов, которые везут оружие", поскольку "мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, в том числе оружия переправляется».

Но и белорусские, и украинские пограничники констатировали отсутствие выявленных организованных каналов поставок оружия, амуниции и взрывчатки на границе Беларуси и Украины.

А теперь Лукашенко вновь заявил о том, что ему докладывают "о массированном притоке оружия из Украины». Он также заявил, что россияне упрекают белорусов, что «вот, у вас там через границу» идут поставки оружия, а они на самом деле идут из Украины в Россию, а затем в Беларусь.

«Разумеется, это кому-то надо, - рассуждал Лукашенко. - Просто так же возить не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было».

Кому, Лукашенко не уточнил.

Также Лукашенко заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) фактически "перечеркнут" с целью размещения на территории Украины натовских ракет, сообщает "Интерфакс".

"И не дай Бог там (на территории Украины – прим.) будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности…сейчас этот договор (ДРСМД – прим.) перечеркнули фактически. До Урала обстреливается полностью малыми ракетами будет вся Россия… Так надо и в силу этого закрывать эту проблему (восстановить мир на Украине – прим.)", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече с белорусским дипкорпусом.

Лукашенко сказал, что конфликт на Украине является для Запада вторым по значимости "подарком" после развала Советского Союза. Поэтому он считает некорректными упреки в адрес США по поводу расширения НАТО. "Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок - развал Советского Союза. Второй - Украина. Чего сегодня американцев упрекать?", - отметил А.Лукашенко.

Он вновь повторил свой тезис о том, что на Украине есть политические силы, которые "хуже НАТО". "Там достаточно людей в Украине, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят. И я также руководству России довел эту позицию. Это тоже надо понимать и видеть", - сказал диктаор.