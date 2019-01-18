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ЦИК Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

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  • 18.01.2019, 18:15

Общее количество зарегистрированных кандидатов составляет 10 человек.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Комиссия зарегистрировала кандидатом народного депутата из фракции БПП Ольгу Богомолец. Она подала заявление о самовыдвижении.

Также новым кандидатом стал Геннадий Балашов, которого выдвинула партия 5.10, лидером которой является бизнесмен.

Общее количество зарегистрированных кандидатов на сегодняшний день составляет 10 человек.


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