ЦИК Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты 1 18.01.2019, 18:15

Общее количество зарегистрированных кандидатов составляет 10 человек.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Комиссия зарегистрировала кандидатом народного депутата из фракции БПП Ольгу Богомолец. Она подала заявление о самовыдвижении.

Также новым кандидатом стал Геннадий Балашов, которого выдвинула партия 5.10, лидером которой является бизнесмен.

Общее количество зарегистрированных кандидатов на сегодняшний день составляет 10 человек.