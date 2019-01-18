«Как в шпионском боевике»: допрос главного свидетеля по «делу медиков» 18.01.2019, 18:26

Игорь Лосицкий (слева) и Владимир Кравчёнок

Фото: kp.by

Владимир Ладутько является основным свидетелем по делу экс-руководителя стоматологической поликлиники №12.

18 января в Минском городском суде продолжится рассмотрение коррупционного “дела медиков”, передает «Еврорадио». Среди обвиняемых — экс-главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравчёнок и бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий. Их обвиняют в том, что в течении нескольких лет они брали взятки от руководителей фирм, занимающихся поставками медоборудовния.

Так, бывшему замминистра Лосицкому вменяют ч. 3 ст. 430 УК РБ (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Экс-главврач Кравчёнка обвиняют по двум статьям: ч.ч. 2 и 3 ст. 430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

Согласно обвинению, фигуранты дела на протяжении нескольких лет брали взятки. Суммы варьировались от 300 рублей до €15 000. Лосицкий признался, что он тратил эти деньги на лечение некроза головки тазобедренного сустава и оплаты учебы сына в БГМУ. Кравчёнок же отдыхал с женой в санатории и заграницей и также оплачивал обучение дочери в медуниверситете.

На предварительном заседании Владимир Кравчёнок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признал вину, погасил ущерб государству и сотрудничал со следствием. Кравчёнок провёл в СИЗО 4 месяца, а с октября 2018 года переведён под домашний арест. В обвинении Игоря Лосицкого фигурирует эпизод передачи взятки в $2000 от Кравчёнка, якобы за помощь в регулировании вопроса, связанного с клиническими испытаниями новых зубных имплантатов.

Сегодня допрошен основной свидетель по делу Кравчёнка — Владимир Ладутько, который дал обвиняемому $15 000 за успешный исход тендера по закупке его фирмой “Геол М” томографа для поликлиники.

7:55

Сегодня оживление перед заседанием. И людей прибавилось, и прессы. Среди них молчаливо стоит Владимир Ладутько, главный директор "Геол-М". Сегодня его будут допрашивать как одного из основных свидетелей.

— Я вот не понимаю, как главный змей-искуситель попал в свидетели. Как такое возможно? — спрашивает у меня в коридоре перед заседанием неизвестный мне старый лысоватый мужчина.

— О, а ведь сегодня Солодухе — 60 лет! Большой день, — он внезапно переключается на другую тему. — Смотри-ка, там и внуки, и дети. Вся семья.

8:14

Первым показания даёт Владимир Ладутько, директор фирмы "Геол-М".

Прокурор: Что за организация "Геол-М"?

Ладутько: Создал я её в 1998 году. Единолично создал. Мы занимаемся только реализацией медицинского оборудования и расходных материалов.

Прокурор: Какое-то конкретно оборудование?

Ладутько: Широкий спектр самого разного медицинского оборудования. Оборудование приобретаем за рубежом.

Прокурор: Охарактеризуйте вашу деятельность.

Ладутько: Мы работаем практически со всеми производителями медицинского оборудования.

Прокурор: По всему миру?

Ладутько: По всему. И Германия, и Япония.

Прокурор: "Геол-М" — самая крупная фирма в Беларуси?

Ладутько: Нет. Мы хоть мощные и солидные, но не самые крупные.

Прокурор: Штат?

Ладутько: 40 человек.

Прокурор: Какой оборот у фирмы?

Ладутько: Оборот в среднем 10 миллионов долларов в год.

8:33

Прокурор: У меня вопрос касается отношений с Владимиром Леонидовичем. До первой закупки томографа в 2013-м году, какие у вас были отношения? Предлагали ли такое оборудование?

Ладутько: Мы на тот момент плотно не общались насчёт этого. Я видел реакции врачей на это оборудование. Вопрос для них стоял не в рекламе его, а в том, чтобы найти деньги на него. В какой-то момент Кравчёнок мне сказал, что они собрали нужные деньги. Ведь это были закупки не за бюджетные средства.

Прокурор: Вы его уговаривали, или он сам говорил?

Ладутько: Просто он уже созрел на это оборудование. Готов был купить его.

Прокурор: Что это значит?

Ладутько: Он знал оборудование, которое мы представляли на рынке, и он был готов купить это оборудование.

Прокурор: Заявлял ли Кравчёнок однозначно, что купит именно это оборудование у вас?

Ладутько: Нет, не заявлял. Тем более что закупки всегда остаются рулеткой, их исход непредсказуем.

Суд: Высказывал ли он до 2013-го года желание купить это оборудование? Как он это высказывал? Что говорил? В какой форме?

Ладутько: Наверное, так и говорил, что принято решение, коллегиальное решение, главным врачом. Однозначно было озвучено, что они будут закупать томограф. Он и до тендера говорил, что как только накопят деньги, то хочет купить томограф.

Прокурор: За какое время до тендера он это сказал?

Ладутько: Поскольку закупка была осенью, то, может, он это говорил весной, на выставке, я это не исключаю.

8:45

Прокурор: Что вам известно о подготовке этой закупки?

Ладутько: Наверное, за месяц до открытия тендера было сообщено, что они готовы закупать и будет объявляться конкурс. Скорее всего, Владимир Леонидович позвонил. Мы не встречались, это точно. Ещё конкурс не объявлялся, это тоже точно. Кравчёнок сообщил мне, что готовится процедура.

Прокурор: В деталях, что был за разговор?

Ладутько: Наверное, так и сообщил, что нужная сумма есть и попросил предоставить в частности нашу документацию.

Прокурор: Он сказал, что будет именно у вас закупать?

Ладутько: Нет, этого точно не было. Там ведь было пять компаний.

Прокурор: Вы знали, что там будет пять участников?

Ладутько: Я же знаю своих конкурентов. Я точно знал, что будут две компании. Это нормально. Мы отслеживаем прессу, публикации, через другие источники.

Прокурор: Чьи томографы лучше — ваши или этих конкурентов?

Ладутько: Наши по классу выше, я считаю.

Лосицкий зевает. Оно и понятно. Вот бывшему замминистра интересно слушать про мелкие сделки по тендерам одной поликлиники.

Прокурор: Почему он именно вам говорил?

Ладутько: Как и моё было желание продать ему оборудование, так и Кравчёнок хотел купить хорошее оборудование. Попросил приехать специалиста, который бы смог подробно рассказать про него (допрос этого специалиста был в среду 16 января).

9:18

Суд: Что должно было быть отражено в техзадании? Параметры какого оборудования?

Ладутько: Параметры томографа — передать спецификацию оборудования, сопроводительные материалы, документацию. Это абсолютно открытая информация. Наталья Ликута ездила в поликлинику и рассказывала более подробно.

Прокурор: Связано ли это с желанием купить именно ваше оборудование?

Ладутько: Техзадание было абсолютно корректным. Ведь по нему подавались ещё другие фирмы.

Прокурор: Каким образом составляется техзадание?

Ладутько: Там море всего описывается.

Прокурор: Какие технические характеристики указываются? Конкретного аппарата?

Ладутько: Все эти техзадания указывают предел, вилку требований. Там указаны не конкретные цифры, а вилка требований.

Прокурор: Вы видели техзадание?

Ладутько: Нет, не интересуюсь этим. Я не следил за этими закупками. Узнал только о победе на тендере.

Прокурор: Раз вы поставили сотруднику задачу, она вас проинформировала об итогах встречи?

Ладутько: Да, она сказала, что всё передала и теперь ждёт техническое задание.

Прокурор: С Кравчёнком она общалась?

Ладутько: Нет, с ним общался только я.

9:51

Ладутько: Техзадание на тендер невозможно написать под конкретный аппарат, потому что это гарантированный способ получить официальную жалобу от конкурентов. Мы и сами такие жалобы пишем, когда видим, что техзадание написано под конкретный аппарат.

Прокурор: Контакт до технического задания — это нарушение установленных правил?

Ладутько: Нет, не вижу в этом нарушения (пожимает плечами).

Прокурор: Техзадание было написано под конкретно ваш аппарат?

Ладутько: Нет, это вряд ли возможно. Ведь не было жалоб от других участников. Выходит, они нарушений в техзадании не усмотрели.

Прокурор: А каким образом и когда возник вопрос о вознаграждении?

Ладутько: Этот вопрос решал я. Для меня была важна эта закупка. И то, что произошла дача и приём денег, это было моё решение. Это было после закупки.

Прокурор: Чем была важна эта закупка?

Ладутько: Важна для продвижения фирмы на рынке. Важна в том плане, чтобы это оборудование было где-то установлено и начало работать. К Владимиру Леонидовичу после закупки этого томографа образовался поток из других клиник сделать снимок на этом томографе.

Прокурор: Переживали ли вы, беспокоились ли, что вы можете проиграть? Был ли риск?

Ладутько: Был риск, конечно, я переживал.

Прокурор: Обсуждали ли вы с Кравчёнком вопрос вознаграждения до тендера, чтобы гарантировать себе итог закупки?

Ладутько: Нет, потому что Владимир Леонидович был сам заинтересован в этом оборудовании, потому что оно было лучшим.

Прокурор: Зачем платить вознаграждение главному врачу?

Ладутько: Как первопроходцу.

Прокурор: Этап подготовки техзадания… Что вам известно?

Ладутько: Оно корректно было написано. Это значит, что под него подходили все наши конкуренты. И они участвовали в тендере.

Прокурор: Какие конкуренты, что предлагали, была у вас такая информация?

Ладутько: Не знаю, но наверняка работали, если профессионалы.

Прокурор: Техзадание до этого видели?

Ладутько: Нет, задание не пройдёт, если оно написано под кого-то конкретно, оно повлечёт за собой жалобы.

Коль на стадии объявления техзадания и в начале конкурса не поступило жалоб, значит всё с ним было нормально.

Прокурор: Откуда вам тогда известно, что оно было корректно составлено?

Ладутько: Ну как вам ещё объяснить? Корректно — значит, всех устраивает, под всех подходит.

Судья: Как вы узнали о том, что вы участвуете в конкурсе?

Ладутько: Я ведь подписывал бумаги, смотрел — вот и знал.

Прокурор: Когда вам стало известно, что конкурс объявлен или открыт?

Ладутько: Наверняка мне наш менеджер сообщил, что конкурс открыт, можно подготавливать документы.

Прокурор: Правильно ли я понимаю, что вы не видели и не изучали ничего по этому тендеру?

Ладутько: Не видел и не изучал.

Прокурор: Тогда почему вы считаете техзадание корректным?

Ладутько: Потому что не поступило ни одной жалобы. Не знаю, как вам ещё объяснить.

Обвинителя и суд смутило слово "корректно" в отношении техзадания. Ладутько не видел его, но считает корректным. Суд и прокурор не понимают, на каком основании. Ладутько говорит, что будь оно под них написано, то на них бы подали жалобу конкуренты, причём сразу же. Это стандартная практика, поэтому считает техзадание корректным. Но прокурора не то чтобы устраивает этот ответ.

10:00

Ладутько: "Я думаю, что мы заслуженно победили"

Прокурор: Кто вам сообщал результаты? Кого отстранили? Про балльную систему?

Ладутько: На днях мне Ликута только рассказала, что там кого-то отстранили за сертификаты, кого-то за что-то другое. Тогда я не знал. Мне пришли и сказали, что вот мы победили и всё. Ничего ни про какие баллы тогда не говорили.

Прокурор: Общались ли вы с Кравчёнком на стадии заключения договора, после победы?

Ладутько: Наверняка был такой звонок, что вы победили, что будет контракт.

Прокурор: Где томограф находился на момент закупок и заключения договора?

Ладутько: Не могу сказать. Не помню. Но не исключаю, что был на складе.

Прокурор: Применительно к этому конкурсу: в течение какого времени и каким образом вы в установленный срок поставляете клиенту оборудование?

Ладутько: Мы делаем заявку, это примерно 40-45 дней. Всё в рамках закона. Поставка была в конце октября, мы его смонтировали, установили ввод в эксплуатацию, обучение специалистов. Буквально через два-три дня поступила оплата за оборудование.

Прокурор: По поводу оплаты с Кравчёнком контактировали?

Ладутько: Он говорил, что, вроде, есть такие деньги на депозите (Цена договора на поставку томографа — 2 миллиарда рублей до деноминации*). Я сам решил вознаградить Кравчёнка за победу, это была моя личная инициатива. Я передал ему деньги 14 декабря 2013 года. Никаких предварительных договоров насчёт этого у нас не было. Я пригласил его на чашечку кофе к нам в офис. Я передал ему 10 тысяч долларов.

*С ценой на томограф что-то странное. На других заседаниях была сумма в 100 тысяч долларов. Однако Ладутько перевёл эти два миллиарда в 218 тысяч долларов.

Прокурор: Ваша доля какая?

Ладутько: 20 процентов от суммы сделки. Это около 40 тысяч долларов.

Прокурор: И из них вы решили отдать 10 тысяч Кравчёнку?

Ладутько: Да.

Прокурор: Как вы их передали?

Ладутько: В конверте в 100 долларовых купюрах. Мы сидели на диванчике, пили кофе. Внизу столика, там полочка, лежал конверт.

Прокурор: Как вы ему передали? Передвинули?

Ладутько: Жестом указал, что это ваше.

Прокурор: Что ваше?

Ладутько: Просто ваше.

Прокурор: Что вкладывали в "это ваше"?

Ладутько вздыхает.

Прокурор: Вопрос понятен?

Ладутько: Понятен, но сложно ответить. Не могу ответить.

Прокурор: Как отреагировал?

Ладутько: Положительно. Положил или во внутренний карман, или в портфель. Давно было. Попили кофе, поговорили ни о чём. Разъехались.

Прокурор: Зачем такую значительную сумму вы передали Кравчёнку? От 40 тысяч вашего вознаграждения вы отдали ему 10 тысяч. Зачем?

Ладутько: Я уже говорил, что я был заинтересован в продаже. Чтобы продвинуть оборудование на рынке. Хотел его вознаградить. 23 томографа продал после этой сделки! То, что я хотел — получилось. Об этом я на этапе следствия ещё говорил.

Прокурор: По итогу закупки. Что сделал главный врач, чтобы вы побелили на конкурсе?

Ладутько: Ну, наверное, всё-таки, как у любого руководителя, его слово самое последнее и самое веское. Я думаю, что мы заслуженно победили. Почему остальные не прошли — я не разбирался.

10:28

Как в кино

Прокурор: А закупка стоматологического оборудования в 2017-м как проходила?

Ладутько: Всё было идентично. Позвонил заранее, сказал, что в дальнейшем планирует поменять все установки. Точно так же отправлял своего специалиста. Был объявлен конкурс. Мы победили. Поставили оборудование.

Прокурор: Но ведь во второй закупке уже был фактор передачи денег от вас. На подготовительной стадии обсуждались какие-то вопросы о новом вознаграждении?

Ладутько: Нет.

Прокурор: Что вы конкретно узнали от Владимира Леонидовича про закупку?

Ладутько: То, что хочет поменять установки, чтобы можно было работать с ассистентом в четыре руки.

Прокурор: Говорил ли он про то, есть ли у клиники такая сумма на счетах?

Ладутько: Цена — не тайна. Он понимал, что каждая установка будет стоить более 20 тысяч (вероятно, долларов). В итоге они обошлись даже дороже, с последующей комплектацией.

Прокурор: Как всё проходило?

Ладутько: Ликута получила от меня задание, точно так же ездила в поликлинику — без понятия, сколько раз она ездила, она профессионал, я её не контролирую с такими мелочами. Ну и нас там уже знали, мы же проводим обучение персонала.

Прокурор: До поставки оборудования Кравчёнок вам сообщал, что вы победили?

Ладутько: Не помню, но, наверное, нет. Мне Ликута сообщила.

Прокурор: Кто был инициатором встречи после закупки?

Ладутько: Я был инициатором, позвонил ему. Встретились на территории 12-й поликлиники. Это было 8 декабря 2017 года.

Прокурор: А когда у вас появилось решение поблагодарить?

Ладутько: Скорее всего, после оплаты. Чего там делить до оплаты?

Прокурор: Как решили отблагодарить?

Ладутько: В этот раз было в евро — 15 тысяч.

Прокурор: Сколько ваша компания на этой сделке получила?

Ладутько: Не помню в этой ситуации. Но то, что заработали, это точно. Фирма получает в пределах 20%, плюс переговоры с поставщиками.

Прокурор: Как вы решили его отблагодарить?

Ладутько: Позвонил, он был на работе. Я ехал в ту сторону и решил закрыть этот вопрос. Приехал, остановился на парковке, заранее положил конверт. В нём вся сумма в купюрах по 500 евро. Конверт был в прямой видимости.

Прокурор: А что говорили?

Ладутько: Ничего не говорил. О чём тут говорить? И так всё было понятно.

Прокурор: Владимир Леонидович понял, что это было?

Ладутько: Я думал, что понял.

Прокурор: Что это вознаграждение?

Ладутько: Да.

Прямо сцена из шпионского боевика! Молча сели в машину, молча взял конверт, помолчали, разошлись.

"Всё было понятно" (закадровый голос).

10:50

Про несостыковки дела, тихие голоса, кондиционер и неудобные лавки в суде

Прокурор: В материалах досудебной части имеются противоречия с заявлениями свидетеля. Будут оглашены письменные материалы дела.

Оглашён перерыв на 5 минут.

Кравчёнок говорит, что Ладутько ошибся с суммой томографа. По словам Кравчёнка, сумма томографа была 100 тысяч долларов. Ладутько заявил на допросе о 218 тысячах.

Прокурор начал оглашение материалов дела.

Явка с повинной Ладутько от 11 июня (там указаны другие факты применительно к данному делу):

Ладутько: "Я передал взятку 15 тысяч евро Кравчёнку за закупку томографа. По мобильному телефону я договорился о встрече. Приехал к поликлинике. Кравчёнок сел в салон, жестом указал ему на конверт. Этим я дал понять Кравчёнку, что он — ему. Кравчёнок положил в карман одежды конверт".

Протокол допроса подозреваемого 13 июня 2018 года:

Ладутько: "Передал 15 тысяч евро Кравчёнку, он обозначил сумму, которая была у них в наличии на закупку томографа — 96 тысяч евро. Обстоятельств закупок не знаю, не вникал. После подписания договора я решил вознаградить Кравчёнка за обращение ко мне насчёт закупки томографа".

Ладутько говорит, что тогда он перепутал оборудование.

***

"Монотонным голосом прокурор зачитывает показания свидетеля из разных документов, подшитых к делу. Это одни и те же показания, которые в разных вариациях были записаны во время допросов. Мне кажется, что где-то к третьему зачитыванию одного и того же я отключился, — пишет Алексей Карпеко. — Сейчас бы дозу эспрессо внутривенно. Но что приятно, в этот раз в зале суда не удушающая жара. А то в прошлый раз я помирал. А кондиционеры, если они работают во время заседания, заглушают и без того тихие и невнятные голоса.

Как пел классик: "Журналисты никак не услышат наши тихие невнятные голоса…"

Но, кстати, к началу заседания кондиционеры отключают.

Ещё, конечно, хотелось бы написать про деревянные лавки. Нет, я не требую в суде удобной мебели или каких-то дизайнерских диванов. Но после шести часов на скамье — ощущения непередаваемые. С другой стороны, конечно, полезно. Медики говорят, что так геморрой не заработаешь — заботятся".

Вопросов к свидетелю больше нет. Его отпустили.

В судебных слушаниях объявляется перерыв до 21 января. Заседание начнётся в 10:00 с допроса свидетелей по делу обвиняемого Игоря Лосицкого.