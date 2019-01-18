Бюджетникам будут по-новому начислять зарплаты 9 18.01.2019, 19:03

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Лукашенко подписал соответствующий указ.

В Беларуси с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Изменения предусмотрены указом диктатора № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», документ сегодня подписал Лукашенко.

— Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%. Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка, — сообщает пресс-служба правителя.

Ранее сообщалось, что размер базовой ставки намерены приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума, который 1 ноября прошлого года составляет 214,21 рубля.

Указом также предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Упорядочиваются выплаты, связанные с отраслевой спецификой.

При этом при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня зарплат бюджетников.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отмечала, что нынешняя система оплаты труда работников бюджетных организаций — это «громоздкая система», которой уже несколько десятков лет. Министр уточнила, что система оплаты бюджетников обросла большим числом надбавок, она оказалась разбалансированной.