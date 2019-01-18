Британия должна провести европейские выборы, если до 2 июля не будет Brexit 18.01.2019, 19:10

архивное фото

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь 29 марта, но британский парламент отклонил соглашение по Brexit.

Гражданам Великобритании необходимо будет выбрать своих представителей в следующем Европейском парламенте, если страна будет оставаться в ЕС после первого заседания новой ассамблеи 2 июля.

Об этом заявил пресс-секретарь комиссии Маргаритис Схинас, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

"Мы ... как хранитель договоров ЕС, предлагаем с осторожностью относиться к любому предположению, что право граждан ЕС голосовать на выборах в Европарламент в соответствии с применимыми правилами может быть поставлено под сомнение", - сказал Схинас.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь 29 марта, но британский парламент отклонил соглашение о выходе премьер-министра Терезы Мэй, заключенное с ЕС. Растут ожидания, что Лондону потребуется больше времени для согласования собственной позиции по условиям своего выхода.

Перспектива продления спровоцировала дебаты о том, нужно ли Британии участвовать в европейских парламентских выборах в мае, чтобы избежать юридических проблем для работы институции, если Британия не будет представлена, хотя формально все еще будет оставаться членом ЕС.

"У нас есть юридически составленный Европейский парламент, который требует напрямую избираемых членов от всех стран не позднее первого дня нового срока полномочий нового парламента, который на этот раз будет 2 июля", - добавил Схинас.

Но у юридических служб самого Европарламента другое мнение. В юридическом заключении от 2017 года юристы заявили, что Британии не придется выбирать своих представителей, даже если она все еще будет оставаться членом ЕС.