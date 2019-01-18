За ним стояла «Белая Русь»: что вы не знали о взяточнике Кравченке из «дела медиков» 6 18.01.2019, 19:27

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Фото: minsknews.by

Бывший главврач 12-й стоматологической поликлиники Минска был олицетворением власти.

Бывший главврач 12-й стоматологической поликлиники Минска признал вину и сотрудничает со следствием. Но до этого он был олицетворением власти, пишет udf.by.

Обвиняемый по «делу медиков» Владимир Кравченок выполнил условия досудебного соглашения: возместил полученный незаконный доход, изобличил свою преступную деятельность и других участников преступлений.

Фото: БЕЛТА

На суд он приходит не из камеры заключения: Кравченку пока позволили работать простым стоматологом в другой поликлинике. Он обвиняется в получении взятки повторно, в особо крупном размере.

Фото: TUT.BY

Между тем Кравченок был не просто главврачом стоматологии. UDF.BY рассказывает поразительные факты о коррупционере.

Был членом «Белой Руси», которая помогала ему избраться «депутатом»

Владимир Кравченок был членом пролукашенковской организации, которая якобы заинтересована «в построении сильной и процветающей Беларуси». Главврач стоматологии в торжественной обстановке вручал молодежи членские билеты «Белой Руси», проводил приемы в офисе организации, да и вообще принимал участие в ее различных акциях.

Фото: perv.minsk.gov.by

Фото: perv.minsk.gov.by

«Белая Русь» поддерживала его на «выборах». Кравченок в 2014 и 2018 годах (всего за несколько месяцев до ареста) был избран «депутатом» Минского городского Совета.

Год назад он обещал избирателям: «Я врач и в своей «депутатской» деятельности буду руководствоваться главными принципами медицины. Первый из них — не навреди. Именно он, по моему мнению, должен главенствовать в разрешении всех спорных вопросов. Не навредить нашей столице в градостроительстве и образовании, производстве и здравоохранении»

Кравченок избирался от Калиновского избирательного округа №49.

Фото: vk.com

Кравченок избирался от Калиновского избирательного округа №49.

Фото: vk.com

Имеет государственную награду

Еще несколько поразительных данных.

Кравченок – выпускник Академии управления при Лукашенко.

В 2016 году он был делегатом пятого Всебелорусского народного собрания.

А еще несколько лет назад Кравченок был награжден медалью «За трудовые заслуги».

За несколько месяцев до задержания общался с Мясниковичем

Кравченка задержали в июне 2018 года. А в марте в 12-й стоматологической поликлинике он встречал председателя Совета Республики, продемонстрировав ему современнейшее оборудование.

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Прилично зарабатывал

Только от представителя фирмы «Геол-М» Кравченок получил две крупные взятки – 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Но брал он и меньшими суммами: например, по 600 рублей.

И этом при том, что главврач прилично зарабатывал. Как свидетельствуют данные, опубликованные во время выборов, сумма его годового дохода за 2017-й составила 36 тысяч рублей – порядка 3 тысяч в месяц. В собственности Кравченка был жилой дом в Вилейском районе, два земельных участка там же, гараж, легковой автомобиль.

Четыре года назад он также указывал, что совместо владеет квартирой.

Фото: minsknews.by

Основания для хорошего заработка были. После реконструкции и оснащения 12-й стоматологической поликлиники современным оборудованием ее коллектив в 2013 году получил престижную награду на международном форуме в Женеве – приз International Star Award For Quality ISAQ в категории «золото» за качество, лидерство, технологии и инновации.

Кравченок говорил, что эта награда в стоматологии сопоставима с «Оскаром» и «Грэмми». Но успехи на работе и достойный заработок не остановил его от коррупционных преступлений.