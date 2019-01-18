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Павел Климкин: Киев обсуждает с Вашингтоном поставки оружия

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  • 18.01.2019, 19:40
Павел Климкин
ФОТО: УНИАН

Второй транш американской военной помощи будет выделен Украине в 2020 году.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в пятницу о продолжающихся переговорах Киева с Вашингтоном по поводу поставок вооружения, передает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос о перспективах продажи американского оружия поражающего действия, Климкин сказал: «Сейчас мы ведем такие переговоры. Я не могу говорить об отдельных видах вооружения, потому что это конфиденциально».

«Речь идет об очень серьезном усилении оборонных возможностей как наших Вооруженных сил, так и оборонного комплекса в целом», - заявил министр в беседе с журналистами.

21 декабря спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что второй транш американской военной помощи для Украины будет выделен в 2020 году. По его словам, речь идет о транше объемом $125 млн. Волкер сказал, что Конгресс начнет рассмотрение этого вопроса в январе 2019 года. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Верховной рады Украины 18 декабря.


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