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Домрачева и Бьерндален выступят 18 февраля в Гонке легенд в Раубичах

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  • 18.01.2019, 19:44
Фото: xsport.ua

После Гонки легенд пройдет церемония проводов из спорта Домрачевой и Скардино.

Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален выступят 18 февраля в Гонке легенд в Раубичах. Компанию им составят Симоне Хаусвальд, Коринн Ниогре, Венсан Дефран, Ларс Бергер, Рико Гросс, Фроде Андресен и другие спортсмены.

Билеты на Гонку легенд и на чемпионат Европы уже поступили в продажу, отмечает biathlon.by.

Торжественная церемония проводов из спорта белорусских биатлонисток Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино запланирована после Гонки легенд в Раубичах.

Об этом by.tribuna.com сообщили в Белорусской федерации биатлона.

Биатлонистки завершили спортивную карьеру в прошлом году. Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она завоевала "бронзу" в Ванкувере-2010 и "серебро" в Пхенчхане-2018. Дважды белоруска выигрывала чемпионаты мира. В 2015 году она завоевал большой Хрустальный глобус.

Скардино — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и бронзовая призерка Сочи-2014. На ее счету и одна "бронза" чемпионата мира.


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