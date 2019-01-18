Какие участки в пригороде покупают минчане 18.01.2019, 20:26

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Фото: onliner.by

От 5500 рублей за 15 соток.

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. Разбежка начальной цены составляла от 3500 до 60 000 рублей в зависимости от расположения земельного надела и наличия инженерных коммуникаций. Результаты торгов смотрите в таблице «Онлайнера».

Наибольшим спросом сегодня пользовались три участка в деревне Новое Поле Горанского сельсовета, предложенные по одинаковой начальной цене 12 400 рублей. Лот, на который претендовали 9 заявителей, ушел с молотка за 38 414 рублей. За соседний участок спорили 8 человек, и он будет продан за 35 000 рублей. Еще один земельный надел там же подорожал до 34 200 рублей. Участки находятся в новой части деревни, рядом с лесом, обеспечены электричеством. Видимо, этим и был обусловлен интерес.

Два участка с электричеством, газом и водопроводом были предложены в старой части Колодищей. Первый подорожал с 37 000 до 65 548 рублей (торг велся между двумя заявителями), второй будет продан единственному претенденту по начальной цене, увеличенной на 5% — за 38 850 рублей.

В пять раз подорожал участок с электричеством в деревне Ломшино, что в нескольких километрах от Радошковичей. Привлеченные невысокой начальной ценой (5500 рублей), приобрести 15 соток пожелали пять человек. Самый настойчивый из них согласился заплатить 28 305 рублей.

На 8 соток в Марьяливо (старая часть деревни) поступило два заявления. Цена участка возросла с 24 900 до 36 456 рублей. Участок площадью 15 соток в Околице предлагался по начальной цене 41 000 рублей, а будет продан за 54 571 рубль.

Самые дешевые участки, по цене от 3500 рублей, предложил Юзуфовский сельсовет. Земельные наделы в Жуковке ушли с молотка за 5500 и 5830 рублей, в деревне Лекоревка — за 6821 рубль. Как сказано в условиях аукциона, коммуникациями эти участки не обеспечены. Вероятно, в перспективе покупателям придется доплатить за создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Результаты торгов представлены в таблице.

В ближайший месяц продавать с аукциона земельные участки в Минском районе не планируют. На торги 22 февраля заявлены пять изъятых земельных наделов с незаконсервированными фундаментами. С лотами можно ознакомиться на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.