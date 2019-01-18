Боевик Красовская из Борисова: Я билась плечом в дверь и проклинала «Новороссию» 18.01.2019, 20:38

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Фото Андрея Бородулина

Боевик «ДНР» рассказала, как ее пытали «ополченцы», использовали пропагандисты и многом другом.

Belsat.eu отыскал самую известную белоруску – боевика «ДНР», Наталью Красовскую из Борисова, которая летом 2014 года передавала привет Лукашенко с фронта. В эксклюзивном интервью Красовская впервые рассказала, как ее пытали «ополченцы», использовали пропагандисты и задерживали белорусские правоохранители.

«Хочу передать привет Батьке Григорьевичу и сказать: Батька – твои граждане на этой стороне», – говорит женщина в военной форме с георгиевской лентой и называется «Натальей Красовской из Борисова», позывной «Солнышко». На ее камуфляже – государственная символика Беларуси, в руках – белорусский паспорт. Это кадры из растиражированного репортажа спецкоров российского издания «Комсомольская правда» Дмитрия Стешина и Александра Коца, который был снят неподалеку от занятого боевиками Славянска в мае — июне 2014 года.

Тем летом в интернете появилось еще несколько видеороликов с участием Красовской, записанных военкором боевиков Геннадием Дубовым. В одном из таких видео закадровый голос называет белоруску снайпером. На наш вопрос, действительно ли она была снайпером, Дубовой ответил:

В августе ряд СМИ сообщили: Красовская якобы погибла в Донбассе. Примерно через три месяца Наталья уже выступала на митинге в поддержку «Новороссии» в Москве. Белорусские журналисты пытались отыскать ее следы в Борисове, однако безуспешно.

Через одного из соратников Стрелкова, Михаила Полынкова, мы узнали актуальные контакты Натальи Красовской. В настоящее время 38-летняя белоруска постоянно живет в Москве. И, хотя разговор состоялся по телефону, нет оснований сомневаться, что это была именно Наталья: голос в трубке соответствовал голосу на видеороликах из сети. Кроме того, собеседница прислала те фото, которые мы специально попросили.

Так Красовская выглядит сейчас.

Фото она прислала по просьбе журналистки belsat.eu

«Я была девочкой-хипушкой»

О своей гражданской профессии и образовании Наталья говорить отказывается. Замужем она не была, жила в Борисове в доме родителей. Весной 2014 года женщина стала регулярно смотреть новости по российским телеканалам и в какой-то момент решила увидеть все, что происходит на Донбассе, собственными глазами.

«Еще в 2009 году я познакомилась с парнем в Киеве, он работал охранником в Верховной Раде и любил понтоваться: рассказывал, как десять лет назад был в Чечне. Говорил: «Ты бы, Натка, обо***лась, если бы услышала вблизи звуки танков». И когда все это началось в Донбассе, мне из принципа захотелось доказать себе самой, что я смогу, не побоюсь настоящей войны.

Раньше я всегда была такой девочкой-хипушкой: носила этнорубашки, бусы-браслеты самодельные… В таком виде и поехала, вещи взяла по минимуму в холщовой сумке. Тянулась без единого лозунга в голове, чисто посмотреть. Третьего мая я выехала из Борисова, через Смоленск и дальше, на Ростов», – рассказывает Красовская.

Первоначально Красовская запланировала себе неординарный маршрут: через Ростов и Донбасс, где собиралась «немножко посмотреть войну», добраться до друзей и того мужчины в Киеве. Чтобы попасть в зону боевых действий, белоруска придумала легенду, будто она едет помогать раненым в краматорский госпиталь.

«В Новошахтинске, на границе, россияне отвели в сторону, спрашивают, куда едешь. Медсестрой работать, говорю. А вы поддерживаете? «Да, бл*, капец как поддерживаю!» Пропустили. Украинцам я призналась: еду на экскурсию. После границы я оказалась посреди поля: ни людей, ни домов, ноль цивилизации. Остановилась фура – там мужик, ругает матом всех и вся. «Девочка, куда ты прешь? Давай подвезу», – вспоминает Наталья.

По ее словам, на перекладных она добралась до окрестностей Славянска – поселке Черевковка. На въезде стоял блокпост «ополченцев». Наталья утверждает, что там ее и задержали.

Берия в подвале

Следует отметить, что во время интервью речь у Натальи была очень нервная. Она могла несколько раз повторять одно и то же, беспричинно срываться в смех или проявлять агрессию. Вероятно, такой отпечаток оставили переживания, выпавшие на ее долю.

«После всех проверок ко мне подошла вдруг баба в форме и снова потребовала документы. Я повторила историю о медсестре, а она сказала подождать, пока подъедут люди – им я еще раз должна буду объяснить, зачем и куда еду.

Отвозят с вещами на Славянскую СБУшку (захваченное боевиками здание Службы безопасности Украины в Славянске. – Belsat.eu.). Заводят внутрь, я увидела кресло и очень захотела присесть. Только сажусь – на меня хором ревут несколько вооруженных мужчин: «Руки за спину!» Завязывают глаза и отводят в подвал. Это было 7 мая».

Причину задержания Натальи не объяснили. Она сама не понимает, почему оказалась в подвале. Возможно, сказала на блокпосту нечто резкое или попыталась уйти, когда почувствовала опасность. По словам белоруски, «ополченцы» бросили ее на деревянные доски и начали избивать.

«Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был – Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: «Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей «Новороссией!» Это продолжалось двое суток».

9 мая, когда боевики устроили в Славянске празднование Дня Победы, и, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения, к Красовской спустились в подвал, развязали ноги и сняли наручники. Наталью и еще одного задержанного погрузили в машину и отвезли на тот же блокпост в Черевковке. Там ее передали медикам. Красовскую положили в Славянский городской госпиталь с диагнозом «смещение межпозвоночного диска» и «опущение левой почки». Женщина утверждает: это – последствия двухдневных побоев. В подтверждение своих слов она прислала нам фотоснимки, сделанные на больничной койке. Царапины и кровоподтеки на запястьях очень похожи на следы от наручников.

О том, что Наталья побывала в застенках боевиков, свидетельствует и переписка Михаила Полынкова со своим соратникам, где Полынков говорит: «Она прошла все круги ада, начиная от нашего «НКВД».

«Теперь ты в списках нашего отряда»

«Как пришла в себя, командир с позывным Егерь сказал: все, ты теперь в списках нашего отряда. До границы с Россией, говорит, не успеешь добежать. К украинцам сунешься – передадим сведения, что ты воевала. Так я осталась на Черевковке в качестве девочки для битья. Все меня унижали, опускали», – жалуется Красовская.

Какой отряд она имеет в виду – точно не известно. Скорее всего, речь просто о разношерстных бойцах «народного ополчения». В начале июня Наталья узнала, что в отряде собирают добровольцев копать окопы в поселке Семеновка, который на то время отчасти контролировал батальон «Спарта» под руководством Моторолы.

Именно там она познакомилась с Геннадием Дубовым, который в одном из видеоинтервью назвал ее снайпером. Сегодня Красовская утверждает, что никогда не была снайпером, а выполняла различные поручения типа подачи боеприпасов, но признается: «Людей убивать тоже приходилось». При каких обстоятельствах убивала – Красовская уточнять категорически отказывается. Также во время разговора она периодически намекает, что пострадала от сексуальных домогательств со стороны боевиков.

Красовская заявляет о пытках в ДНР, однако на этом фото, сделанном летом 2014 года, она выглядит счастливой

Если верить словам женщины, она де-факто оказалась в положении заложницы. Тем не менее, отношения в «Спарте» сложились лучше.

«Через некоторое время я уже пила с командирами водку», – говорит она.

«Волшебные вещества и сто-пятьсот дублей» Как снимали известное видео с «приветом Батьке»

В районе Семеновки Красовскую встретили спецкоры «КП». По словам Натальи, те заставили ее сказать на камеру, что за «Новороссию» воюет много иностранцев, в том числе белорусов.

«Это были волшебные вещества и сто-пятьсот дублей. Нам давали успокоительные таблетки, какую-то наркоту. Просили раздавать бойцам, чтобы не шугались снарядов. От них ходишь спокойным, как удав. Тогда меня и встретили Стешин и Коц. Мне просто сказали: говори на камеру, что здесь много иностранных граждан, много белорусов, достань паспорт. Отказаться от этого «интервью» было просто нельзя. Ну а что делать? Попробуй вякни, то тебе скажут – ты что, за Украину? Подыхать не хотелось».

Мы дважды пытались связаться с Дмитрием Стешиным, чтобы спросить, действительно ли он использовал такие методы, но тот не отреагировал на сообщения.

Вероятно, с Красовской хотели слепить героиню для российской пропаганды: мол, воевала «против фашистов», женщина, к тому же из «братской Беларуси». Именно этим стремлением можно объяснить многочисленные видеоинтервью с ней и то, что Наталью привлекли на митинг в Москву осенью 2014-го. «Снайпер Солнышко была наиболее популярным в СМИ персонажем из всех белорусов-боевиков ЛДНР. Но что-то пошло не так и о ней забыли.

«На вопросы отвечу. Только сигарет пачку дай»

Наталья окончательно покинула Донбасс в декабре 2014 года. Благодаря помощи Полынкова и некоторых экс-бойцов, она перебралась жить в Москву. Говорит, что работать не может по состоянию здоровья, ее опекует ее любимый мужчина.

Летом 2016 года Красовская решила «навестить маму» в Борисове. Наталья утверждает, что по приезде в Минск ее вскоре задержали обычные милиционеры (якобы за мелкое хулиганство) и поместили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

«Спровоцировали конфликт на улице, повесили административку. Обычным ментам кланяться я не хотела, требовала на допрос как минимум майора. Захожу в комнату, там сидят двое. «Будете на вопросы отвечать?» Буду, говорю, ты мне только сигарет сначала пачку дай, если хочешь ответы услышать. И он дал сигареты.

Тогда я начала говорить всю правду о «ДНР», обо всем, что там происходит. А меня останавливают: это неинтересно, о «ДНР» не надо. Просит рассказать странные вещи: встречала ли белорусов, воюющих за Украину, с кем из проукраински настроенных граждан поддерживаю контакт», – рассказывает Наталья.

По данным СБУ, Красовская не подозревается в совершении преступления на территории Украины

По словам Красовской, суд наказал ее 10 сутками административного ареста, но на «шестой или седьмой день увезли в психушку», откуда еще через несколько дней женщина самостоятельно поехала домой, а потом вернулась в Москву. Похоже, что в изоляторе она на самом деле оказалась случайно.

Из-за закрытости белорусских силовых структур для негосударственных журналистов, получить сведения о задержании Натальи не представляется возможным. Мы также не знаем, при каких обстоятельствах Наталья оказалась в психиатрической больнице и какой диагноз ей там поставили.

В Службе безопасности Украины сообщили, что на сегодняшний день Наталья Красовская не является фигуранткой ни одного уголовного дела.