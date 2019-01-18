Боевик Красовская из Борисова: Я билась плечом в дверь и проклинала «Новороссию»
- 18.01.2019, 20:38
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Боевик «ДНР» рассказала, как ее пытали «ополченцы», использовали пропагандисты и многом другом.
Belsat.eu отыскал самую известную белоруску – боевика «ДНР», Наталью Красовскую из Борисова, которая летом 2014 года передавала привет Лукашенко с фронта. В эксклюзивном интервью Красовская впервые рассказала, как ее пытали «ополченцы», использовали пропагандисты и задерживали белорусские правоохранители.
«Хочу передать привет Батьке Григорьевичу и сказать: Батька – твои граждане на этой стороне», – говорит женщина в военной форме с георгиевской лентой и называется «Натальей Красовской из Борисова», позывной «Солнышко». На ее камуфляже – государственная символика Беларуси, в руках – белорусский паспорт. Это кадры из растиражированного репортажа спецкоров российского издания «Комсомольская правда» Дмитрия Стешина и Александра Коца, который был снят неподалеку от занятого боевиками Славянска в мае — июне 2014 года.
Тем летом в интернете появилось еще несколько видеороликов с участием Красовской, записанных военкором боевиков Геннадием Дубовым. В одном из таких видео закадровый голос называет белоруску снайпером. На наш вопрос, действительно ли она была снайпером, Дубовой ответил:
В августе ряд СМИ сообщили: Красовская якобы погибла в Донбассе. Примерно через три месяца Наталья уже выступала на митинге в поддержку «Новороссии» в Москве. Белорусские журналисты пытались отыскать ее следы в Борисове, однако безуспешно.
Через одного из соратников Стрелкова, Михаила Полынкова, мы узнали актуальные контакты Натальи Красовской. В настоящее время 38-летняя белоруска постоянно живет в Москве. И, хотя разговор состоялся по телефону, нет оснований сомневаться, что это была именно Наталья: голос в трубке соответствовал голосу на видеороликах из сети. Кроме того, собеседница прислала те фото, которые мы специально попросили.
«Я была девочкой-хипушкой»
О своей гражданской профессии и образовании Наталья говорить отказывается. Замужем она не была, жила в Борисове в доме родителей. Весной 2014 года женщина стала регулярно смотреть новости по российским телеканалам и в какой-то момент решила увидеть все, что происходит на Донбассе, собственными глазами.
«Еще в 2009 году я познакомилась с парнем в Киеве, он работал охранником в Верховной Раде и любил понтоваться: рассказывал, как десять лет назад был в Чечне. Говорил: «Ты бы, Натка, обо***лась, если бы услышала вблизи звуки танков». И когда все это началось в Донбассе, мне из принципа захотелось доказать себе самой, что я смогу, не побоюсь настоящей войны.
Раньше я всегда была такой девочкой-хипушкой: носила этнорубашки, бусы-браслеты самодельные… В таком виде и поехала, вещи взяла по минимуму в холщовой сумке. Тянулась без единого лозунга в голове, чисто посмотреть. Третьего мая я выехала из Борисова, через Смоленск и дальше, на Ростов», – рассказывает Красовская.
Первоначально Красовская запланировала себе неординарный маршрут: через Ростов и Донбасс, где собиралась «немножко посмотреть войну», добраться до друзей и того мужчины в Киеве. Чтобы попасть в зону боевых действий, белоруска придумала легенду, будто она едет помогать раненым в краматорский госпиталь.
«В Новошахтинске, на границе, россияне отвели в сторону, спрашивают, куда едешь. Медсестрой работать, говорю. А вы поддерживаете? «Да, бл*, капец как поддерживаю!» Пропустили. Украинцам я призналась: еду на экскурсию. После границы я оказалась посреди поля: ни людей, ни домов, ноль цивилизации. Остановилась фура – там мужик, ругает матом всех и вся. «Девочка, куда ты прешь? Давай подвезу», – вспоминает Наталья.
По ее словам, на перекладных она добралась до окрестностей Славянска – поселке Черевковка. На въезде стоял блокпост «ополченцев». Наталья утверждает, что там ее и задержали.
Берия в подвале
Следует отметить, что во время интервью речь у Натальи была очень нервная. Она могла несколько раз повторять одно и то же, беспричинно срываться в смех или проявлять агрессию. Вероятно, такой отпечаток оставили переживания, выпавшие на ее долю.
«После всех проверок ко мне подошла вдруг баба в форме и снова потребовала документы. Я повторила историю о медсестре, а она сказала подождать, пока подъедут люди – им я еще раз должна буду объяснить, зачем и куда еду.
Отвозят с вещами на Славянскую СБУшку (захваченное боевиками здание Службы безопасности Украины в Славянске. – Belsat.eu.). Заводят внутрь, я увидела кресло и очень захотела присесть. Только сажусь – на меня хором ревут несколько вооруженных мужчин: «Руки за спину!» Завязывают глаза и отводят в подвал. Это было 7 мая».
Причину задержания Натальи не объяснили. Она сама не понимает, почему оказалась в подвале. Возможно, сказала на блокпосту нечто резкое или попыталась уйти, когда почувствовала опасность. По словам белоруски, «ополченцы» бросили ее на деревянные доски и начали избивать.
«Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был – Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: «Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей «Новороссией!» Это продолжалось двое суток».
9 мая, когда боевики устроили в Славянске празднование Дня Победы, и, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения, к Красовской спустились в подвал, развязали ноги и сняли наручники. Наталью и еще одного задержанного погрузили в машину и отвезли на тот же блокпост в Черевковке. Там ее передали медикам. Красовскую положили в Славянский городской госпиталь с диагнозом «смещение межпозвоночного диска» и «опущение левой почки». Женщина утверждает: это – последствия двухдневных побоев. В подтверждение своих слов она прислала нам фотоснимки, сделанные на больничной койке. Царапины и кровоподтеки на запястьях очень похожи на следы от наручников.
О том, что Наталья побывала в застенках боевиков, свидетельствует и переписка Михаила Полынкова со своим соратникам, где Полынков говорит: «Она прошла все круги ада, начиная от нашего «НКВД».
«Теперь ты в списках нашего отряда»
«Как пришла в себя, командир с позывным Егерь сказал: все, ты теперь в списках нашего отряда. До границы с Россией, говорит, не успеешь добежать. К украинцам сунешься – передадим сведения, что ты воевала. Так я осталась на Черевковке в качестве девочки для битья. Все меня унижали, опускали», – жалуется Красовская.
Какой отряд она имеет в виду – точно не известно. Скорее всего, речь просто о разношерстных бойцах «народного ополчения». В начале июня Наталья узнала, что в отряде собирают добровольцев копать окопы в поселке Семеновка, который на то время отчасти контролировал батальон «Спарта» под руководством Моторолы.
Именно там она познакомилась с Геннадием Дубовым, который в одном из видеоинтервью назвал ее снайпером. Сегодня Красовская утверждает, что никогда не была снайпером, а выполняла различные поручения типа подачи боеприпасов, но признается: «Людей убивать тоже приходилось». При каких обстоятельствах убивала – Красовская уточнять категорически отказывается. Также во время разговора она периодически намекает, что пострадала от сексуальных домогательств со стороны боевиков.
Если верить словам женщины, она де-факто оказалась в положении заложницы. Тем не менее, отношения в «Спарте» сложились лучше.
«Через некоторое время я уже пила с командирами водку», – говорит она.
«Волшебные вещества и сто-пятьсот дублей» Как снимали известное видео с «приветом Батьке»
В районе Семеновки Красовскую встретили спецкоры «КП». По словам Натальи, те заставили ее сказать на камеру, что за «Новороссию» воюет много иностранцев, в том числе белорусов.
«Это были волшебные вещества и сто-пятьсот дублей. Нам давали успокоительные таблетки, какую-то наркоту. Просили раздавать бойцам, чтобы не шугались снарядов. От них ходишь спокойным, как удав. Тогда меня и встретили Стешин и Коц. Мне просто сказали: говори на камеру, что здесь много иностранных граждан, много белорусов, достань паспорт. Отказаться от этого «интервью» было просто нельзя. Ну а что делать? Попробуй вякни, то тебе скажут – ты что, за Украину? Подыхать не хотелось».
Мы дважды пытались связаться с Дмитрием Стешиным, чтобы спросить, действительно ли он использовал такие методы, но тот не отреагировал на сообщения.
Вероятно, с Красовской хотели слепить героиню для российской пропаганды: мол, воевала «против фашистов», женщина, к тому же из «братской Беларуси». Именно этим стремлением можно объяснить многочисленные видеоинтервью с ней и то, что Наталью привлекли на митинг в Москву осенью 2014-го. «Снайпер Солнышко была наиболее популярным в СМИ персонажем из всех белорусов-боевиков ЛДНР. Но что-то пошло не так и о ней забыли.
«На вопросы отвечу. Только сигарет пачку дай»
Наталья окончательно покинула Донбасс в декабре 2014 года. Благодаря помощи Полынкова и некоторых экс-бойцов, она перебралась жить в Москву. Говорит, что работать не может по состоянию здоровья, ее опекует ее любимый мужчина.
Летом 2016 года Красовская решила «навестить маму» в Борисове. Наталья утверждает, что по приезде в Минск ее вскоре задержали обычные милиционеры (якобы за мелкое хулиганство) и поместили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.
«Спровоцировали конфликт на улице, повесили административку. Обычным ментам кланяться я не хотела, требовала на допрос как минимум майора. Захожу в комнату, там сидят двое. «Будете на вопросы отвечать?» Буду, говорю, ты мне только сигарет сначала пачку дай, если хочешь ответы услышать. И он дал сигареты.
Тогда я начала говорить всю правду о «ДНР», обо всем, что там происходит. А меня останавливают: это неинтересно, о «ДНР» не надо. Просит рассказать странные вещи: встречала ли белорусов, воюющих за Украину, с кем из проукраински настроенных граждан поддерживаю контакт», – рассказывает Наталья.
По словам Красовской, суд наказал ее 10 сутками административного ареста, но на «шестой или седьмой день увезли в психушку», откуда еще через несколько дней женщина самостоятельно поехала домой, а потом вернулась в Москву. Похоже, что в изоляторе она на самом деле оказалась случайно.
Из-за закрытости белорусских силовых структур для негосударственных журналистов, получить сведения о задержании Натальи не представляется возможным. Мы также не знаем, при каких обстоятельствах Наталья оказалась в психиатрической больнице и какой диагноз ей там поставили.
В Службе безопасности Украины сообщили, что на сегодняшний день Наталья Красовская не является фигуранткой ни одного уголовного дела.