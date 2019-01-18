Работу Бэнкси продали вместе с гаражом, на котором она нарисована 18.01.2019, 20:46

Фото с сайта sky.com

За нескольких недель посмотреть на работу уличного художника приехали более 20 тысяч человек.

Граффити Бэнкси Season's Greetings, которое в середине декабря появилось на гараже в валлийском городе Порт-Толбот, продали за шестизначную сумму. Об этом сообщает BBC.

Владелец гаража, местный житель Ян Льюис, продав работу Бэнкси, он почувствовал большое облегчение.

За нескольких недель посмотреть на работу уличного художника приехали более 20 тысяч человек.

Работу приобрел Джон Брендлер, владелец галереи Brandler Galleries. По его словам, он заплатил более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Брендлер говорит, что работу Бэнкси перенесут в другое место, однако она останется в Порт-Толбот по крайней мере ближайшие 2-3 года. Это было условием продавца, который настаивал на том, чтобы граффити не вывозили из города. По словам нового владельца, Льюис даже отказался от более выгодных предложений - для того, чтобы произведение Бэнкси еще некоторое время привлекало туристов в Порт-Толбот.

"Думаю, большинство людей просто взяли бы деньги, которые им предлагают. Но он подумал не только о себе, это заслуживает уважения", - говорит Брандлер.

55-летний Ян Льюис говорит, что обнаружил мурал на своем гараже за неделю до Рождества, эта находка - одна из тех, которые меняют жизнь.

"Думаю, город полюбил в это граффити, оно всем нравится, и было бы жаль, если бы его вывезли из города," - сказал Льюис.