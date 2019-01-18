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Сборная Беларуси победила команды Чехии и Франции в матчевой встрече по боксу

  • 18.01.2019, 20:55
Фото с сайта fbrd.ru

Белорусы победили со счетом 7:2.

Белорусская сборная по боксу одержала сегодня победу в матчевой встрече, которая завершилась в центральном атриуме торгового центра «Столица», против команд Чехии и Франции со счетом 7:2.

Об этом сообщает БелТА.

Победами у белорусских боксеров отметились Эмил Алиев (весовая категория 52 кг), Антон Черномаз (60 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Антон Стельмахов (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).


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