Трамп запретил всем членам конгресса летать самолетами правительства 5 18.01.2019, 21:15

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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Запрет связан с шатдауном.

Администрация Дональда Трампа на период шатдауна запретила поездки членам конгресса США на самолетах, принадлежащих правительству или зафрахтованных им без соответствующего письменного разрешения Белого дома. Об этом говорится в меморандуме, выпущенном в пятницу административно-бюджетным управлением Белого дома. Документ адресован главам органов исполнительной власти США, передает РБК.

«В свете нынешнего частичного закрытия правительства президент попросил меня уведомить руководителей всех министерств и агентств администрации США относительно новой политики, касающейся поездок представителей законодательной власти. Ни при каких обстоятельствах во время шатдауна ни один из самолетов, принадлежащих, арендованных или зафрахтованных правительством, не будет предоставляться делегациям членов конгресса без письменного согласия главы аппарата Белого дома», — сказано в документе от имени исполняющего обязанности директора административно-бюджетного управления администрации США Рассела Воута.

Меморандуму предшествовал конфликт вокруг спикера палаты представителей, члена Демократической партии Нэнси Пелоси. Она собиралась лететь в Афганистан на военном самолете. Однако Трамп за несколько часов до ее вылета запретил ей такой полет, мотивируя решение отсутствием финансирования, и предложил отправиться в командировку на коммерческом рейсе.

Пелоси отвергла это предложение, отменив поездку. Ее пресс-секретарь Дрю Хэммил объяснил, что политик была готова лететь и коммерческим рейсом. Однако визит специально не анонсировался по соображениям безопасности — то, что президент упомянул его, «существенно подняло степень опасности для делегации», подчеркнул он.

Шатдаун в США (частичная приостановка работы правительства из-за отсутствия финансирования) продолжается с 22 декабря 2018 года и уже стал рекордным по продолжительности. Причина кроется в разногласиях по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой — одного из главных предвыборных обещаний президента. Договориться президенту и конгрессу пока не удается, вопрос финансирования правительства из-за этого тоже не решен.

Накануне Пелоси направила Трампу письмо, в котором предложила ему перенести дату традиционного президентского послания к конгрессу «О положении страны» (State of the Union) либо передать послание в письменном виде. Пелоси пояснила, что из-за отсутствия финансирования органов власти невозможно обеспечить безопасность на мероприятии. Решение Трампа запретить ей полеты на самолетах Минобороны США последовало за этим предложением отложить послание.