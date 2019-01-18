Нидерланды отказались признавать банкротство НК ЮКОС в РФ 1 18.01.2019, 21:35

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Продажа акций голландской структуры ЮКОСа в пользу компании «Промнефтьстрой» признана несостоявшейся.

Верховный суд Нидерландов признал недействительным банкротство нефтяной компании ЮКОС в России в 2006 году. Продажа акций голландской структуры ЮКОСа Yukos Finance BV в пользу компании "Промнефтьстрой" признана несостоявшейся. Решение опубликовано на сайте суда, передает svoboda.org.

В мае 2017 года апелляционный суд в Амстердаме постановил, что российские власти сознательно привели ЮКОС к банкротству посредством выплаты огромных налоговых сумм. Тогда в Нидерландах отказались признавать решение арбитражного суда России на основании несовместимости с голландским "публичным порядком". Представители "Промнефтьстроя" подали кассационную жалобу. В пятницу стало известно, что Верховный суд Нидерландов её отклонил.

Представители бывших акционеров ЮКОСа назвали решение Верховного суда Нидерландов "историческим". Теперь часть зарубежных средств ЮКОСа, которые были заблокированы с 2007 года, могут быть распределены между бывгшими владельцами акций компании. Активы Yukos Finance, как сообщается, составляют 800 миллионов евро.

После ареста в России основного акционера ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2003 году и банкротства компании, большая часть её активов была продана государственным компаниям, среди которых была и "Роснефть". Сейчас она является одним из крупнейших добытчиков энергоносителей в мире.