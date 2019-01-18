Как в Беларуси изменятся правила регистрации автомобилей 1 18.01.2019, 23:17

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Фото с сайта tip.by

Изменения вступают в силу 21 января.

МВД напомнило, что 21 января вступает в силу постановление Совмина №747 от 18 ноября 2018 года, которым внесены изменения в порядок госрегистрации и госучета транспортных средств.

Так, со следующей недели станет возможным снятие с учета транспортного средства в любом регистрационном подразделении, вне зависимости от места его регистрации.

Продавец (лизингодатель) сможет оказывать услугу по осуществлению госрегистрации не бывшего в эксплуатации транспортного средства перед передачей его покупателю либо лизингополучателю. Соответствующий пункт должен быть внесен в договор купли-продажи (лизинга) транспортного средства.

После введения в действие системы электронных паспортов транспортных средств (ожидается с 1 ноября) для регистрации ранее не бывшего в эксплуатации транспортного средства, реализованного юрлицом, зарегистрированным в Беларуси, предоставление его для осмотра в ГАИ не потребуется.

В случае необходимости замены регистрационных знаков в связи с их утратой или хищением, предоставление транспортного средства на осмотр по месту его регистрации больше не потребуется.

Выдача новых регистрационных знаков сможет проводиться по акту осмотра такого транспортного средства, составленному регистрационным подразделением по месту нахождения транспортного средства, а также регистрирующими органами других государств.

Если номер транспортного средства совпал с реквизитами другого, находящегося в розыске, и подтверждено отсутствие его принадлежности к разыскиваемому, а также подлинность номера, регистрация будет проходить в общем порядке, без ограничений, с внесением соответствующей записи в регистрационные документы.

Перед реализацией в гражданский оборот специальных транспортных средств со специальной цветографической окраской, световой и звуковой сигнализацией, а также предназначенных для перевозки ценностей и инкассации, снятие с учета будет проходить только после демонтажа оборудования и устранения окраски.