Бегство из путинского рая 1 Игорь Яковенко

18.01.2019, 23:32

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Из России от лжи, беспредела и безнадеги бегут образованные и богатые.

Издание «Проект» опубликовало исследование под названием «Иной русский мир», о том, сколько россиян уезжают из страны. Исследователи сравнили данные Росстата об уехавших из России с данными зарубежной статистики о количестве прибывших россиян. Выяснилось, что Росстат занижает масштабы эмиграции в шесть раз.

На фоне обычного вранья чиновников в путинской России занижение неприятной цифры в шесть раз выглядит вполне пристойно. Данные о численности митингов протеста полиция обычно преуменьшает в 10 раз. Вице-премьер правительства Голикова только что, выступая на Гайдаровском форуме, заявила, что выполнить приказ Путина об уменьшении бедности в России нужно, изменив систему ее измерения, то есть занизить ее размеры на бумаге, проще говоря – приврать в два раза. Так что вранье Росстата о масштабах эмиграции находится примерно посередине между обычным враньем полиции и враньем вице-премьера. То есть, в пределах нормы.

Исследование «Проекта» выявило, что Россия – на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год: в различных странах мира зафиксировано 10,6 миллиона россиян-эмигрантов. По этому показателю Россия уступает только Индии и Мексике, оставляя позади Китай, Пакистан, Сирию и Украину. Это к вопросу о тотальной лжи российского телевизора который вот уже который год пугает россиян бедствиями Украины, откуда, судя по сообщениям телелжецов, уже выехало на заработки все способное передвигаться население. Так вот, Украина «потеряла» 5,9 миллионов своих граждан, то есть, почти в два раза меньше чем Россия. Даже из Сирии, где вот уже который год идет кровавая война эмигрировали 6,9 миллионов, то есть, в полтора раза меньше, чем из России.

Судя по статистике запросов эмиграции из России, у граждан РФ в последние 10 лет дважды обострялось желание уехать: в 2014-м после оккупации Крыма и в марте 2018-го, когда Путин в очередной раз стал президентом.

От «крымнаша» бегут, прежде всего, образованные и богатые. Число российских эмигрантов с учеными степенями по сравнению с 2012 годом возросло вдвое, людей с высшим образованием уехало больше в четыре раза. Среди россиян с состоянием свыше $ 50 миллионов 45% хотят навсегда эмигрировать в другую страну, больше половины богачей имеют либо двойное гражданство, либо второй паспорт. За последние годы резко возросло число «золотых», или инвестиционных виз, полученных россиянами.

Из путинской России все быстрее бегут несогласные. В 2017-м в странах Евросоюза попросили убежища 12,7 тысяч россиян, в США – 2,7 тысяч.

Эмиграция в глобальном мире – это нормально. Раз страны не равны по условиям жизни, а границы открыты, люди будут искать, где лучше. Проблема в том, что из России бегут не только потому, что здесь на свой доход можно меньше купить всяких полезностей. Бегут от тотальной лжи, беспредела и безнадеги, которые стали неотъемлемыми и неустранимыми чертами режима, а, возможно, уже и страны.

Игорь Яковенко, blogspot.com