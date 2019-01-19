Рекордная группа мигрантов прошла в США под землей 6 19.01.2019, 8:21

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ФОто: lifter.com.ua

376 человек прошли через подземные туннели под границей США и Мексики.

Крупнейшая в истории группа мигрантов незаконно попала в Соединенные Штаты через туннели под металлической пограничной оградой между США и Мексикой. Об этом сообщает Голос Америки.

Инцидент произошел в городе Юма, штат Аризона.

Большинство иммигрантов в группе из 376 человек, по данным погранично-таможенной службы США, составляли дети - 179. 30 человек - несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Всего было вырыто семь тоннелей. Сотни людей прошли через них, меньшая часть - перелезла через забор.

В целом количество нелегальных пересечений границы резко сократилась с пикового периода 2001 года, однако демография иммигрантов существенно изменилась. Более 80% задержанных сейчас составляют родители с детьми. Большинство из них сразу сдается или находит пограничных агентов, чтобы начать процесс подачи заявления на убежище.

Инцидент произошел на участке границы, где установлена пограничная ограда старого образца - высотой 3,7 метра. В момент перехода 40-километровый участок патрулировали только три агента погранично-таможенной службы.