Не верю никому 5 Антон Орех

19.01.2019, 8:25

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Антон Орех

С новым поворотом в магнитогорском деле давайте разбираться по пунктам.

То, что ответственность на себя вдруг взяли террористы из запрещенного ИГИЛ для меня не аргумент. Я не верю, что они заботились о своих людях и поэтому молчали почти три недели. Те, кто отправляют смертников, не будут заботиться ни о ком. Для создания себе еще более жуткого образа можно взять ответственность за что угодно – это просто невозможно сейчас подтвердить. Как наши спецслужбы не могут убедительно доказать, что это бытовая трагедия, так и террористы не могут доказать, что взрывали именно они.

Расследование, которое провели несколько изданий, выглядит гораздо убедительнее того, что нам дает Следственный комитет и прочие официальные структуры. Просто потому что в этих расследованиях есть много фактуры, а в официальной версии вместо фактуры просто много дыр. То есть нам не то чтобы врут, а вообще ничего не говорят. Нам ничего не говорят про сгоревшую маршрутку, про людей, которые в ней погибли, про стрельбу, которая слышная на видео. Нам не говорят про эвакуацию среди ночи жителей на проспекте Ленина. Нам не говорят про бомбу у торгового центра. В независимых расследованиях масса деталей, а по официальной версии самих этих событий как будто не существует.

В конце концов, для людей, которые погибли в том доме, уже не важно, взорвали их боевики или что-то взорвалось само. Да и для тех, кто выжил, это, думаю, не главный вопрос сейчас. Но нам важно знать наверняка, говорят нам правду или скрывают ее от нас. Потому что мы не можем доверять свою безопасность людям, которые врут. Потому что эти люди заботятся в таком случае не о нас с вами, а о своей карьере и спасают ее, а не наши жизни.

В разгар всех событий в Магнитогорск прибыл Путин. Если независимые источники не ошибаются, выходит, что в городе был президент страны и где-то неподалеку от него могли гонять шахиды на маршрутке с мешками взрывчатки и расставлять бомбы в подъездах и в урнах. От страха за свои задницы эти товарищи могли поставить под угрозу не только нас, но и главу государства. Отсюда вывод: безопасность в России не гарантирована никому – даже Владимиру Путину. Если спецслужбы не дадут нормальных объяснений, мы и дальше будем питаться слухами и догадками и ни в чем не будем уверены на сто процентов. А поведение спецслужб будет зависеть от политической целесообразности.

Когда над Синаем взорвали «аэробус» и погибли 224 человека, официально все тоже с гневом опровергали версию теракта. Потому что эта версия была нам не выгодна. Но тут случились террористические атаки в Париже и вдруг версия с терактом на самолете стала, наоборот, удобной. Потому что вписывалась в парадигму общей борьбы с террором. Так что пока это выгодно, нам будут говорить про взрыв газа – какие расследования ты не проводи. Но если конъюнктура изменится, то могут признать и взрыв бомбы.

Антон Орех, Эхо Москвы