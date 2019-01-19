Азаренко не вышла на парный матч 2-го круга Australian Open 2 19.01.2019, 8:34

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Виктория Азаренко

Причиной снятия стала травма у партнерши белорусской теннисистки.

Белоруска Виктория Азаренко не вышла на матч 2-го круга парного разряда открытого чемпионата Австралии, где выступала в дуэте с австралийкой Эшли Барти.

Белорусско-австралийская пара снялась с турнира. Она должна была сыграть против американок Дженнифер Брэди и Алисон Риске.

Как отмечает фан-группа Виктории Азаренко ВКонтакте, причиной снятия стала травма живота у Эшли Барти.

Отметим также, что, в отличие от Азаренко, Барти продолжает выступление в одиночном разряде, где ее соперницей в 1/8 финала станет россиянка Мария Шарапова. Так что не исключено, что австралийка решила поберечь силы перед сражением за четвертьфинал.

В парном разряде Australian Open продолжают выступление белоруски Александра Саснович и Арина Соболенко.

Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс уже добрались до 3-го круга, где сразятся против чешской пары Катерина Синякова / Барбора Крейчикова, которая посеяна на турнире под 1-м номером.

Александра Саснович в дуэте с американкой Тэйлор Таунсенд в матче 2-го круга сразится против пары Алисия Росольска (Польша) / Эри Ходзуми (Япония).

Во 2-м круге парного разряда выбыла из Australian Open белорусская теннисистка Лидия Морозова, выступавшая вместе с японкой Сюко Аоямой. Они уступили американскому дуэту Кэйтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад — 5:7, 5:7.

Вера Лапко выбыла из парного разряда в 1-м круге, в матче 1/32 финала вместе с китаянкой Дуань Инъин в упорной борьбе с двумя тай-брейками проиграв дуэту Елена Остапенко (Латвия) / Сорана Кырстя — 2:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:9).

В одиночном разряде Australian Open представителей Беларуси уже не осталось.