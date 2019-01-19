В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль» 5 19.01.2019, 8:52

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ОКР «Нудоль»

Фото: bastion-karpenko.ru

«Нудоль» может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.

Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания системы ПРО «Нудоль», которую в США рассматривают как угрозу своим спутникам. Доклад на эту тему появился в Пентагоне, пишет РБК.

О наличии засекреченного доклада Министерства обороны США сообщили телеканалу CNBC два собеседника, знакомые с его содержанием. Указывается, что ракета, выпущенная системой «Нудоль», за 17 минут пролетела более 2000 км и достигла цели.

Источники CNBC сообщили, что в прошлом году ракета испытывалась два раза, а последний тест имел место 23 декабря.

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.

Система А-235 «Нудоль» испытывается последние несколько лет. По замыслу создателей она должна обладать возможностями перехвата баллистических ракет, а также космических аппаратов военного назначения, защищая Московский регион, а также промышленные районы страны.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны, «Нудоль» должна прийти на смену системе «Амур», которая сейчас защищает Москву и районы Европейской части России.