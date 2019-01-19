ОБСЕ разработала концепцию совместной с ООН миссии в Донбассе 19.01.2019, 10:34

Концепция предусматривает введение международной администрации в ОРДЛО.

В ОБСЕ подготовили концепцию размещения совместной с ООН миротворческой миссии в ОРДЛО. Проект не является официальным, но уже активно обсуждается, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак ознакомил его с этой концепцией, передает zn.ua.

"Мы далеки от того, чтобы она была инициирована в официальной плоскости. Но я считаю, что такая совместная миссия ОБСЕ и ООН может быть одной из эффективных опций", - пояснил глава МИД Украины в ходе совместного с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом брифинга в Киеве в пятницу, 18 января.

Климкин уточнил, что предложенный Лайчаком проект предусматривает введение международной администрации в ОРДЛО, а также содержит полицейский компонент.

"Это не является формальным предложением... Но для меня очень важно, что после дискуссий, которые были в последнее время, после того, как нарушена 18-я попытка прекращения огня, есть четкое понимание, что должна быть международная компонента. Она может быть ООНовская, но может быть, с учетом присутствия ОБСЕ, совместная", - добавил министр.

Ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак сообщил о готовности Организации поддержать размещение миротворцев ООН в ОРДЛО, оказать содействие и поделиться опытом с работы в регионе.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что США поддерживают размещение миротворческой миссии в Донбассе, но без согласия РФ воплотить этот замысел будет невозможно.

Россия, в свою очередь, категорически не хочет пускать миротворцев восточнее линии разграничения.