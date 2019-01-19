Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда Australian Open 19.01.2019, 10:36

Александра Саснович

Фото: tennis.by

В борьбе за четвертьфинал белоруска встретится с парой из Тайваня.

Белоруска Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает БелТА.

В матче 1/16 финала они победили польско-японский тандем Алисия Росольска / Эри Ходзуми - 6:2, 7:6 (8:6).

В борьбе за выход в четвертьфинал Александра Саснович и Тейлор Таунсенд встретятся с парой из Тайваня Чань Хао-Чинь / Латиша Чан.

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти снялись с турнира перед матчем 1/16 финала с американскими теннисистками Дженнифер Брэди и Элисон Риск.

Завтра белорусско-бельгийская пара Арина Соболенко / Элизе Мертен в 1/8 финала сыграют с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.